اقتصاد توکنی Pipe Network (PIPE)

با بینش‌ های کلیدی در مورد Pipe Network (PIPE)، از جمله عرضه توکن، مدل توزیع و داده‌ های بازار در لحظه، آشنا شوید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-11-11 20:26:51 (UTC+8)
USD

اقتصاد توکنی و تحلیل قیمت Pipe Network (PIPE)

داده‌ های کلیدی توکنومیکس و قیمت Pipe Network (PIPE)، از جمله ارزش بازار، جزئیات عرضه، ارزش بازار ثابت (FDV) و تاریخچه قیمت را بررسی کنید. ارزش فعلی و موقعیت بازار توکن را در یک نگاه درک کنید.

ارزش بازار:
$ 7.75M
$ 7.75M$ 7.75M
کل عرضه:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
منبع تغذیه در گردش:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):
$ 77.54M
$ 77.54M$ 77.54M
بالاترین رکورد تمام دوران:
$ 0.3618
$ 0.3618$ 0.3618
پایین‌ ترین رکورد تمام دوران:
$ 0.05288812467524619
$ 0.05288812467524619$ 0.05288812467524619
قیمت فعلی:
$ 0.07754
$ 0.07754$ 0.07754

اطلاعات Pipe Network (PIPE).

شبکه Pipe Network یک ابرشبکه غیرمتمرکز در لبه (Edge Supercloud) است که سه حوزه کلیدی تحویل محتوا، ذخیره‌سازی و پردازش هوش مصنوعی (AI Inference) را در قالب زیرساختی جهانی و بدون نیاز به مجوز (Permissionless) ادغام می‌کند. این شبکه با هماهنگی میان نودهای مستقل، منابعی همچون پهنای باند، فضای ذخیره‌سازی و توان محاسباتی را تأمین می‌کند و در ازای آن، پاداش را به شکل توکن بومی خود، یعنی PIPE، به مشارکت‌کنندگان ارائه می‌دهد. توکن PIPE به‌عنوان اعتبار مصرفی برای پهنای باند، ذخیره‌سازی و محاسبات به‌کار می‌رود. استفاده از منابع شبکه از طریق اثبات رمزنگاری‌شده (Cryptographic Proof) تأیید می‌شود و مدل Burn-to-Credit تضمین می‌کند که مصرف واقعی کاربران مستقیماً با سوزاندن توکن و فعالیت شبکه پیوند بخورد.

وب‌ سایت رسمی:
https://pipe.network/
وایت پیپر
https://docs.pipe.network/
کاوشگر بلوک:
https://solscan.io/token/7s9MoSt7VV1J3jVNnw2AyocsQDBdCkPYz5apQDPKy9i5

توکنومیکس Pipe Network (PIPE): توضیح معیارهای کلیدی و موارد استفاده

درک اقتصاد توکنی Pipe Network (PIPE) برای تحلیل ارزش، پایداری و پتانسیل بلندمدت آن ضروری است.

معیارهای کلیدی و نحوه محاسبه آنها:

کل عرضه:

حداکثر تعداد توکن‌های PIPE که ایجاد شده‌ اند یا خواهند شد.

منبع تغذیه در گردش:

تعداد توکن‌ هایی که در حال حاضر در بازار و در دست عموم موجود است.

حداکثر عرضه:

محدودیت قطعی برای تعداد کل توکن‌ های PIPE که می‌ توانند وجود داشته باشند.

ارزش‌ گذاری کاملاً رقیق‌ شده (FDV):

به صورت قیمت فعلی × حداکثر عرضه محاسبه می‌ شود و پیش‌ بینی از کل ارزش بازار را در صورتی که همه توکن‌ ها در گردش باشند، ارائه می‌ دهد.

نرخ تورم:

نشان می‌ دهد که توکن‌ های جدید با چه سرعتی معرفی می‌ شوند و بر کمیابی و حرکت قیمت در درازمدت تأثیر می‌ گذارند.

چرا این معیارها برای معامله‌ گران مهم هستند؟

عرضه در گردش بالا = نقدینگی بیشتر.

محدودیت حداکثر عرضه + تورم پایین = پتانسیل افزایش قیمت در درازمدت.

توزیع توکن شفاف = اعتماد بیشتر به پروژه و ریسک کمتر کنترل متمرکز.

ارزش بازار بالا FDV با ارزش بازار فعلی پایین = سیگنال‌ های احتمالی ارزش‌ گذاری بیش از حد.

حالا که اقتصاد توکنی PIPE را درک کردید، قیمت زنده توکن PIPE را بررسی کنید!

نحوه خرید PIPE

آیا علاقه‌ مند به اضافه کردن Pipe Network (PIPE) به سبد خرید خود هستید؟ MEXC از روش‌ های مختلفی برای خرید PIPE، از جمله کارت‌ های اعتباری، حواله‌ های بانکی و معاملات همتا به همتا، پشتیبانی می‌ کند. چه مبتدی باشید و چه حرفه‌ ای، MEXC خرید ارزهای دیجیتال را آسان و ایمن می‌ کند.

تاریخچه قیمت Pipe Network (PIPE)

تحلیل تاریخچه قیمت PIPE به کاربران کمک می‌ کند تا حرکات گذشته بازار، سطوح حمایت/مقاومت کلیدی و الگوهای نوسان را درک کنند. چه در حال پیگیری بالاترین قیمت‌ های تاریخی باشید و چه در حال شناسایی روندها، داده‌ های تاریخی بخش مهمی از پیش‌ بینی قیمت و تحلیل تکنیکال هستند.

پیش‌ بینی قیمت PIPE

می‌خواهید بدانید که PIPE به کجا می‌ رود؟ صفحه پیش‌ بینی قیمت PIPE ما، احساسات بازار، روندهای تاریخی و شاخص‌ های فنی را ترکیب می‌ کند تا یک چشم‌ انداز آینده‌ نگر ارائه دهد.

چرا باید MEXC را انتخاب کنید؟

خرید کریپتو فقط با 1 USDT: ساده ترین راه شما به دنیای ارز های دیجیتال!

سلب مسئولیت

داده‌های توکنومیکس در این صفحه از منابع شخص ثالث است. MEXC صحت آن را تضمین نمی‌ کند. لطفاً قبل از سرمایه‌ گذاری، تحقیقات کاملی انجام دهید.

لطفاً توافقنامه کاربری و سیاست حفظ حریم خصوصی را مطالعه و درک کنید.