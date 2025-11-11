شبکه Pipe Network یک ابرشبکه غیرمتمرکز در لبه (Edge Supercloud) است که سه حوزه کلیدی تحویل محتوا، ذخیره‌سازی و پردازش هوش مصنوعی (AI Inference) را در قالب زیرساختی جهانی و بدون نیاز به مجوز (Permissionless) ادغام می‌کند. این شبکه با هماهنگی میان نودهای مستقل، منابعی همچون پهنای باند، فضای ذخیره‌سازی و توان محاسباتی را تأمین می‌کند و در ازای آن، پاداش را به شکل توکن بومی خود، یعنی PIPE، به مشارکت‌کنندگان ارائه می‌دهد. توکن PIPE به‌عنوان اعتبار مصرفی برای پهنای باند، ذخیره‌سازی و محاسبات به‌کار می‌رود. استفاده از منابع شبکه از طریق اثبات رمزنگاری‌شده (Cryptographic Proof) تأیید می‌شود و مدل Burn-to-Credit تضمین می‌کند که مصرف واقعی کاربران مستقیماً با سوزاندن توکن و فعالیت شبکه پیوند بخورد.