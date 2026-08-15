قیمت امروز Moon

قیمت لحظه‌ ای Moon (MOON) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3,88% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی MOON به USD برابر با $ 0 برای هر MOON می‌ باشد.

توکن Moon در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 13.645,72 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1,00B MOON می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، MOON در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0,00238335 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز MOON طی یک ساعت گذشته به میزان +%0,34 و در هفت روز اخیر به میزان +%5,56 تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Moon (MOON)

ارزش بازار $ 13,65K$ 13,65K $ 13,65K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 13,65K$ 13,65K $ 13,65K سرمایه در گردش 1,00B 1,00B 1,00B عرضه کل 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

ارزش بازار فعلی Moon برابر است با $ 13,65K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش MOON برابر است با 1,00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 13,65K است.