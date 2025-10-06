200Million200M چیست

پروژه $200M یک میم‌کوین با حال‌وهوای «سبک شوروی» است که در جولای 2025 روی بلاک‌چین Solana و از طریق Bonk.fun راه‌اندازی شد. این پروژه رشد ارزش بازار را در قالب «اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده برای میم‌ها» بازآفرینی می‌کند: یک توکن با عرضه ثابت ۱ میلیارد واحد که بر اساس یک برنامه بازگشایی مرحله‌ای (Unlock Schedule) و مشابه «برنامه پنج‌ساله» مدیریت می‌شود. کارزار این پروژه از طریق مراحل از پیش‌تعریف‌شده و مرتبط با رشد FDV (Fully Diluted Valuation) پیش می‌رود و در نهایت با دستیابی به هدف نهایی، یعنی securing $200M FDV، مأموریت خود را تکمیل خواهد کرد. پروژه $200M یک میم‌کوین با حال‌وهوای «سبک شوروی» است که در جولای 2025 روی بلاک‌چین Solana و از طریق Bonk.fun راه‌اندازی شد. این پروژه رشد ارزش بازار را در قالب «اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده برای میم‌ها» بازآفرینی می‌کند: یک توکن با عرضه ثابت ۱ میلیارد واحد که بر اساس یک برنامه بازگشایی مرحله‌ای (Unlock Schedule) و مشابه «برنامه پنج‌ساله» مدیریت می‌شود. کارزار این پروژه از طریق مراحل از پیش‌تعریف‌شده و مرتبط با رشد FDV (Fully Diluted Valuation) پیش می‌رود و در نهایت با دستیابی به هدف نهایی، یعنی securing $200M FDV، مأموریت خود را تکمیل خواهد کرد.

هم اکنون 200Million در MEXC در دسترس است و خرید، نگهداری، انتقال و استیکینگ توکن را مستقیماً در پلتفرم ما آسان می‌ کند. چه یک سرمایه گذار باتجربه یا یک تازه وارد به دنیای ارزهای دیجیتال باشید، MEXC یک رابط کاربرپسند و ابزارهای مختلفی برای مدیریت موثر سرمایه گذاری های 200Million خود ارائه می دهد. برای اطلاعات دقیق تر در مورد این توکن، از شما دعوت می کنیم از صفحه معرفی دارایی دیجیتال ما دیدن کنید.



به‌ علاوه، می‌ توانید:

- در دسترس بودن استیکینگ 200M را بررسی کنید تا ببینید چگونه می‌ توانید در دارایی‌ های خود پاداش کسب کنید.

- بررسی ها و گزارش های تجزیه و تحلیل درباره 200Million را در وبلاگ ما بخوانید تا از آخرین روندهای بازار و دیدگاه‌ های کارشناسان مطلع شوید.

منابع جامع ما به گونه‌ ای طراحی شده‌ اند که تجربه خرید 200Million شما را روان و آموزنده می‌ سازند و اطمینان می‌ دهند که همه ابزارها و دانش لازم برای سرمایه‌ گذاری مطمئن را در اختیار داشته باشید.

پیش‌ بینی قیمت 200Million (USD)

ارزش 200Million (200M) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از 200Million (200M) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت 200Million را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت 200Million را بررسی کنید!

توکنومیکس 200Million (200M)

درک، توکنومیکس 200Million (200M) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده 200M بیشتر بدانید!

نحوه خرید200Million (200M)

آیا به دنبال نحوه خرید 200Million هستید؟ این فرآیند بسیار ساده و بدون دردسر است! با دنبال کردن راهنمای گام‌ به‌ گام ما، می‌ توانید به راحتی 200Million را در MEXC خریداری کنید. ما دستورالعمل‌ های دقیق و آموزش‌ های ویدیویی را برای شما فراهم کرده‌ ایم که نحوه ثبت‌ نام در MEXC و استفاده از گزینه‌ های مختلف پرداخت را به‌ سادگی نشان می‌ دهد.

200M به ارزهای محلی

استفاده از مبدل را امتحان کنید

منابع 200Million

برای درک عمیق‌ تر 200Million، منابع اضافی مانند وایت پیپر، وب‌ سایت رسمی و سایر نشریات را در نظر بگیرید:

افراد همچنین می پرسند: سؤالات دیگر درباره 200Million امروز 200Million (200M) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای 200M به واحد USD برابر است با 0.004669 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی 200M نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.004669 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی 200M نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار 200Million چقدر است؟ ارزش بازار 200M برابر است با -- USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش 200M چقدر است؟ عرضه در گردش 200M برابر است با -- USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت 200M چقدر بوده است؟ 200M به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته -- USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت 200M در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ 200M به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت -- USD رسید. حجم معاملات 200M چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای 200M برابر است با $ 3.87K USD . آیا 200M در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد 200M در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت 200M مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به 200Million (200M)

زمان (UTC+8) نوع اطلاعات 10-27 16:29:31 به روز رسانی های صنعت سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد 10-26 23:17:37 به روز رسانی های صنعت بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند 10-26 19:10:22 به روز رسانی های صنعت با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت 10-25 15:47:08 به روز رسانی های صنعت داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند 10-25 13:34:16 به روز رسانی های صنعت تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل 10-25 06:10:28 به روز رسانی های صنعت داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

اخبار برتر

چرا هنوز بسیاری از مردم در یک روند صعودی پول از دست می‌دهند؟

رشد شبکه‌های لایه ۲ بیت‌کوین: درک فناوری که آینده بیت‌کوین را در سال ۲۰۲۵ تغییر می‌دهد