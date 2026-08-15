قیمت امروز 1clawAI

قیمت لحظه‌ ای 1clawAI (1CLAWAI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.19% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی 1CLAWAI به USD برابر با $ 0 برای هر 1CLAWAI می‌ باشد.

توکن 1clawAI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 87,479 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00B 1CLAWAI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، 1CLAWAI در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز 1CLAWAI طی یک ساعت گذشته به میزان +0.03% و در هفت روز اخیر به میزان +2.73% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار 1clawAI (1CLAWAI)

ارزش بازار $ 87.48K$ 87.48K $ 87.48K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 87.48K$ 87.48K $ 87.48K سرمایه در گردش 100.00B 100.00B 100.00B عرضه کل 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی 1clawAI برابر است با $ 87.48K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش 1CLAWAI برابر است با 100.00B، و عرضه کل آن 100000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 87.48K است.