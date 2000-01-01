XSwap Protocol (XSP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi XSwap Protocol (XSP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

XSwap Protocol (XSP) teave XSwap Protocol is the first decentralized exchange (DEX) that utilizes an automated market maker (AMM) system on the Xinfin network XDC. Its vision is to grow the Xinfin network by enabling emerging projects to enter the market directly after the completion of their development period. It allows and facilitates the swap and exchange of XRC-20 tokens thereafter. The developers of XSWAP chose Xinfin XDC network for the following reasons: Xinfin is a hybrid blockchain platform that is built to modernize the global trade and finance sector through an accessible, efficient and highly versatile decentralized infrastructure solution. Xinfin is designed to complement the legacy financial ecosystem by providing a permissioned blockchain that governments, enterprises, and private firms can use to overhaul their tech stack and power a range of novel use cases. XDC is the coin of Xinfin and it will be used in the XDC Swap as a mediator like Ethereum’s ETH in Uniswap AMM. Moreover, XSWAP wants to utilize Xinfin’s technology, which supports smart contracts and processes 2000 transactions per second (TPS) at the lowest possible fee with an almost instant transaction confirmation of as fast as two seconds. Xinfin is a much-evolved GREEN hybrid blockchain. Ametlik veebisait: https://xspswap.finance Ostke XSP kohe!

XSwap Protocol (XSP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage XSwap Protocol (XSP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.17M $ 1.17M $ 1.17M Koguvaru: $ 13.00B $ 13.00B $ 13.00B Ringlev varu: $ 2.40B $ 2.40B $ 2.40B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.37M $ 6.37M $ 6.37M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01451122 $ 0.01451122 $ 0.01451122 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00048969 $ 0.00048969 $ 0.00048969 Lisateave XSwap Protocol (XSP) hinna kohta

XSwap Protocol (XSP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud XSwap Protocol (XSP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate XSP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: XSP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate XSP tokeni tokenoomikat, avastage XSP tokeni reaalajas hinda!

XSP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu XSP võiks suunduda? Meie XSP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

