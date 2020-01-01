Super OETH (SUPEROETH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Super OETH (SUPEROETH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Super OETH (SUPEROETH) teave Origin’s expansion to Base introduces a new class of supercharged LSTs to accrue value to OGN. Super OETH will be the first token of its kind to offer a high yield on ETH with minimal risk. Instead of simply bridging Origin Ether to Base, we’ve designed a new supercharged LST that uses OETH as a building block for higher yields. Super OETH uses L2 incentives to enhance LST yield, earning far higher APYs than traditional LSTs. Our new product is the first supercharged LST, slated to launch on Base with additional L2s in the pipeline for this year. Ametlik veebisait: https://www.originprotocol.com/super-oeth Ostke SUPEROETH kohe!

Super OETH (SUPEROETH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Super OETH (SUPEROETH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 935.28M $ 935.28M $ 935.28M Koguvaru: $ 223.47K $ 223.47K $ 223.47K Ringlev varu: $ 223.47K $ 223.47K $ 223.47K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 935.28M $ 935.28M $ 935.28M Kõigi aegade kõrgeim: $ 4,784.81 $ 4,784.81 $ 4,784.81 Kõigi aegade madalaim: $ 1,312.97 $ 1,312.97 $ 1,312.97 Praegune hind: $ 4,178.47 $ 4,178.47 $ 4,178.47 Lisateave Super OETH (SUPEROETH) hinna kohta

Super OETH (SUPEROETH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Super OETH (SUPEROETH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SUPEROETH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SUPEROETH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SUPEROETH tokeni tokenoomikat, avastage SUPEROETH tokeni reaalajas hinda!

SUPEROETH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SUPEROETH võiks suunduda? Meie SUPEROETH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SUPEROETH tokeni hinna ennustust kohe!

