Diamond (DMD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Diamond (DMD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

Founded in 2013, DMD Diamond is constantly evolving and upgrading to new market conditions. Its 2021 upgrade — DMD v4 — features true decentralization, on-chain governance, fast transaction times, low fees, low carbon footprint, security, interoperability, and smart contracts deployment. DMD v4 utilizes the world's first blockchain with a cooperative HBBFT consensus supplemented by a dPOS-based validator election. On top of that, DMD v4 is the first blockchain to implement a sustainable and endless reward mechanic with a low max finite supply of just 4.38 million coins. Ametlik veebisait: http://bit.diamonds/ Valge raamat: https://github.com/DMDcoin/whitepaper/wiki/A.-Home

Diamond (DMD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Diamond (DMD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 10.90M $ 10.90M $ 10.90M Koguvaru: $ 4.38M $ 4.38M $ 4.38M Ringlev varu: $ 3.88M $ 3.88M $ 3.88M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 12.32M $ 12.32M $ 12.32M Kõigi aegade kõrgeim: $ 33.58 $ 33.58 $ 33.58 Kõigi aegade madalaim: $ 0.055845 $ 0.055845 $ 0.055845 Praegune hind: $ 2.81 $ 2.81 $ 2.81 Lisateave Diamond (DMD) hinna kohta

Diamond (DMD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Diamond (DMD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DMD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DMD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DMD tokeni tokenoomikat, avastage DMD tokeni reaalajas hinda!

DMD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DMD võiks suunduda? Meie DMD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DMD tokeni hinna ennustust kohe!

