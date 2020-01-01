BITCOIN Act (BTCACT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi BITCOIN Act (BTCACT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

BITCOIN Act (BTCACT) teave The Bitcoin Act will allow the US govt to buy 1m #Bitcoin over 5 years. Max-Bidding! $BTCACT Let’s put America on sound financial footing and pass the Bitcoin Act. We can pass the Bitcoin Act in the first 100 days of Trump Administration” - Senator Lummis Senator Lummis’ #BitcoinAct proposes a strategic national Bitcoin reserve to strengthen U.S. financial stability by leveraging revalued gold reserves and reallocating Fed funds. A bold step towards cementing #Bitcoin’s role in national strategy and financial innovation. Ametlik veebisait: https://bitcoinact.fun/ Ostke BTCACT kohe!

BITCOIN Act (BTCACT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage BITCOIN Act (BTCACT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 62.74K $ 62.74K $ 62.74K Koguvaru: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ringlev varu: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 62.74K $ 62.74K $ 62.74K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.486692 $ 0.486692 $ 0.486692 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00401578 $ 0.00401578 $ 0.00401578 Praegune hind: $ 0.00627375 $ 0.00627375 $ 0.00627375 Lisateave BITCOIN Act (BTCACT) hinna kohta

BITCOIN Act (BTCACT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud BITCOIN Act (BTCACT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BTCACT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BTCACT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BTCACT tokeni tokenoomikat, avastage BTCACT tokeni reaalajas hinda!

BTCACT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BTCACT võiks suunduda? Meie BTCACT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BTCACT tokeni hinna ennustust kohe!

