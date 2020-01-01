Huma Finance (HUMA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Huma Finance (HUMA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Huma Finance (HUMA) teave Huma is the first PayFi network and a pioneer in the rapidly growing PayFi ecosystem. It enables global payment institutions to settle payments 24/7 using stablecoins and on-chain liquidity, bringing speed, transparency, and efficiency to traditionally slow financial infrastructure. Ametlik veebisait: https://huma.finance/ Valge raamat: https://docs.huma.finance Plokiahela Explorer: https://solscan.io/token/HUMA1821qVDKta3u2ovmfDQeW2fSQouSKE8fkF44wvGw Ostke HUMA kohe!

Huma Finance (HUMA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Huma Finance (HUMA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 57.62M $ 57.62M $ 57.62M Koguvaru: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ringlev varu: $ 1.73B $ 1.73B $ 1.73B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 332.40M $ 332.40M $ 332.40M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.127 $ 0.127 $ 0.127 Kõigi aegade madalaim: $ 0.02946497561753733 $ 0.02946497561753733 $ 0.02946497561753733 Praegune hind: $ 0.03324 $ 0.03324 $ 0.03324 Lisateave Huma Finance (HUMA) hinna kohta

Huma Finance (HUMA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Huma Finance (HUMA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate HUMA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: HUMA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate HUMA tokeni tokenoomikat, avastage HUMA tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust HUMA Kas olete huvitatud Huma Finance (HUMA) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid HUMA ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas HUMA MEXC-ist osta!

Huma Finance (HUMA) hinna ajalugu HUMA hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage HUMA hinna ajalugu kohe!

HUMA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu HUMA võiks suunduda? Meie HUMA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake HUMA tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!