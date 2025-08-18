Cortex (CTXC) reaalajas hind on $ 0.07404. Viimase 24 tunni jooksul CTXC kaubeldud madalaim $ 0.07274 ja kõrgeim $ 0.07485 näitab aktiivset turu volatiivsust. CTXCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.4102001190185547 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0341331368292.
Lüliajalise tootluse osas on CTXC muutunud +0.21% viimase tunni jooksul, +0.54% 24 tunni vältel -0.88% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Cortex (CTXC) – turuteave
No.955
$ 17.16M
$ 17.16M$ 17.16M
$ 60.66K
$ 60.66K$ 60.66K
$ 22.20M
$ 22.20M$ 22.20M
231.79M
231.79M 231.79M
299,792,458
299,792,458 299,792,458
299,792,458
299,792,458 299,792,458
77.31%
2018-02-18 00:00:00
CTXC
Cortex praegune turukapitalisatsioon on $ 17.16M$ 60.66K 24 tunnise kauplemismahuga. CTXC ringlev varu on 231.79M, mille koguvaru on 299792458. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 22.20M.
Cortex (CTXC) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Cortex tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ +0.0003977
+0.54%
30 päeva
$ +0.00207
+2.87%
60 päeva
$ +0.00806
+12.21%
90 päeva
$ -0.01877
-20.23%
Cortex Hinnamuutus täna
Täna registreeris CTXC muutuse $ +0.0003977 (+0.54%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Cortex 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00207 (+2.87%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Cortex 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CTXC $ +0.00806 (+12.21%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Cortex 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01877 (-20.23%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada Cortex (CTXC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Cortex Blockchain is an open source public blockchain that seeks to solve one of the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today - on-chain AI execution.
Cortex Virtual Machine (CVM) is a framework that allows efficient machine learning inference on the Cortex blockchain. It enables the integration of machine learning models into smart contracts and dApps.
Cortex hinna ennustus (USD)
Kui palju on Cortex (CTXC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Cortex (CTXC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Cortex nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Cortex (CTXC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CTXC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
