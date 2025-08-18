Rohkem infot CTXC

Cortex logo

Cortex hind(CTXC)

1 CTXC/USD reaalajas hind:

$0.07404
$0.07404
+0.54%1D
USD
Cortex (CTXC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:45:48 (UTC+8)

Cortex (CTXC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.07274
$ 0.07274
24 h madal
$ 0.07485
$ 0.07485
24 h kõrge

$ 0.07274
$ 0.07274

$ 0.07485
$ 0.07485

$ 2.4102001190185547
$ 2.4102001190185547

$ 0.0341331368292
$ 0.0341331368292

+0.21%

+0.54%

-0.88%

-0.88%

Cortex (CTXC) reaalajas hind on $ 0.07404. Viimase 24 tunni jooksul CTXC kaubeldud madalaim $ 0.07274 ja kõrgeim $ 0.07485 näitab aktiivset turu volatiivsust. CTXCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.4102001190185547 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0341331368292.

Lüliajalise tootluse osas on CTXC muutunud +0.21% viimase tunni jooksul, +0.54% 24 tunni vältel -0.88% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Cortex (CTXC) – turuteave

No.955

$ 17.16M
$ 17.16M

$ 60.66K
$ 60.66K

$ 22.20M
$ 22.20M

231.79M
231.79M

299,792,458
299,792,458

299,792,458
299,792,458

77.31%

2018-02-18 00:00:00

CTXC

Cortex praegune turukapitalisatsioon on $ 17.16M $ 60.66K 24 tunnise kauplemismahuga. CTXC ringlev varu on 231.79M, mille koguvaru on 299792458. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 22.20M.

Cortex (CTXC) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Cortex tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.0003977+0.54%
30 päeva$ +0.00207+2.87%
60 päeva$ +0.00806+12.21%
90 päeva$ -0.01877-20.23%
Cortex Hinnamuutus täna

Täna registreeris CTXC muutuse $ +0.0003977 (+0.54%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Cortex 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.00207 (+2.87%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Cortex 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus CTXC $ +0.00806 (+12.21%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Cortex 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01877 (-20.23%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Cortex (CTXC) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Cortex hinnaajaloo lehte.

Mis on Cortex (CTXC)

Cortex Blockchain is an open source public blockchain that seeks to solve one of the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today - on-chain AI execution. Cortex Virtual Machine (CVM) is a framework that allows efficient machine learning inference on the Cortex blockchain. It enables the integration of machine learning models into smart contracts and dApps.

Cortex on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Cortex investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida CTXC panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Cortex kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Cortex ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Cortex hinna ennustus (USD)

Kui palju on Cortex (CTXC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Cortex (CTXC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Cortex nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Cortex hinna ennustust kohe!

Cortex (CTXC) tokenoomika

Cortex (CTXC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CTXC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Cortex (CTXC) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Cortex osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Cortex osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

CTXC kohalike valuutade suhtes

1 Cortex(CTXC)/VND
1,948.3626
1 Cortex(CTXC)/AUD
A$0.1132812
1 Cortex(CTXC)/GBP
0.0540492
1 Cortex(CTXC)/EUR
0.062934
1 Cortex(CTXC)/USD
$0.07404
1 Cortex(CTXC)/MYR
RM0.3117084
1 Cortex(CTXC)/TRY
3.024534
1 Cortex(CTXC)/JPY
¥10.88388
1 Cortex(CTXC)/ARS
ARS$95.9062332
1 Cortex(CTXC)/RUB
5.8965456
1 Cortex(CTXC)/INR
6.4792404
1 Cortex(CTXC)/IDR
Rp1,194.1933812
1 Cortex(CTXC)/KRW
102.8326752
1 Cortex(CTXC)/PHP
4.186962
1 Cortex(CTXC)/EGP
￡E.3.5694684
1 Cortex(CTXC)/BRL
R$0.399816
1 Cortex(CTXC)/CAD
C$0.1021752
1 Cortex(CTXC)/BDT
8.9914176
1 Cortex(CTXC)/NGN
113.5581096
1 Cortex(CTXC)/UAH
3.0511884
1 Cortex(CTXC)/VES
Bs9.9954
1 Cortex(CTXC)/CLP
$71.37456
1 Cortex(CTXC)/PKR
Rs20.9740512
1 Cortex(CTXC)/KZT
40.0859964
1 Cortex(CTXC)/THB
฿2.3937132
1 Cortex(CTXC)/TWD
NT$2.2234212
1 Cortex(CTXC)/AED
د.إ0.2717268
1 Cortex(CTXC)/CHF
Fr0.059232
1 Cortex(CTXC)/HKD
HK$0.5789928
1 Cortex(CTXC)/AMD
֏28.3025304
1 Cortex(CTXC)/MAD
.د.م0.6656196
1 Cortex(CTXC)/MXN
$1.3860288
1 Cortex(CTXC)/PLN
0.2687652
1 Cortex(CTXC)/RON
лв0.3198528
1 Cortex(CTXC)/SEK
kr0.7063416
1 Cortex(CTXC)/BGN
лв0.1236468
1 Cortex(CTXC)/HUF
Ft24.9796152
1 Cortex(CTXC)/CZK
1.5466956
1 Cortex(CTXC)/KWD
د.ك0.0225822
1 Cortex(CTXC)/ILS
0.2495148
1 Cortex(CTXC)/NOK
kr0.7522464
1 Cortex(CTXC)/NZD
$0.1243872

Cortex ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Cortex võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Cortex ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Cortex kohta

Kui palju on Cortex (CTXC) tänapäeval väärt?
Reaalajas CTXC hind USD on 0.07404 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CTXC/USD hind?
Praegune hind CTXC/USD on $ 0.07404. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Cortex turukapitalisatsioon?
CTXC turukapitalisatsioon on $ 17.16M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CTXC ringlev varu?
CTXC ringlev varu on 231.79M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CTXC (ATH) hind?
CTXC saavutab ATH hinna summas 2.4102001190185547 USD.
Mis oli kõigi aegade CTXC madalaim (ATL) hind?
CTXC nägi ATL hinda summas 0.0341331368292 USD.
Milline on CTXC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CTXC kauplemismaht on $ 60.66K USD.
Kas CTXC sel aastal kõrgemale ka suundub?
CTXC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CTXC hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 04:45:48 (UTC+8)

Cortex (CTXC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

$0.07404
