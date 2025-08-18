Rohkem infot SWARMS

$0.02057
-3.01%1D
swarms (SWARMS) reaalajas hinnagraafik
swarms (SWARMS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.019
24 h madal
$ 0.02142
24 h kõrge

$ 0.019
$ 0.02142
$ 0.6145383308106754
$ 0.000251863741262176
-9.53%

-3.01%

-41.95%

-41.95%

swarms (SWARMS) reaalajas hind on $ 0.019. Viimase 24 tunni jooksul SWARMS kaubeldud madalaim $ 0.019 ja kõrgeim $ 0.02142 näitab aktiivset turu volatiivsust. SWARMSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.6145383308106754 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000251863741262176.

Lüliajalise tootluse osas on SWARMS muutunud -9.53% viimase tunni jooksul, -3.01% 24 tunni vältel -41.95% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

swarms (SWARMS) – turuteave

No.890

$ 19.00M
$ 98.99K
$ 19.00M
999.98M
999,984,830
SOL

swarms praegune turukapitalisatsioon on $ 19.00M $ 98.99K 24 tunnise kauplemismahuga. SWARMS ringlev varu on 999.98M, mille koguvaru on 999984830. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

swarms (SWARMS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse swarms tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0006384-3.01%
30 päeva$ -0.00487-20.41%
60 päeva$ -0.00017-0.89%
90 päeva$ -0.01087-36.40%
swarms Hinnamuutus täna

Täna registreeris SWARMS muutuse $ -0.0006384 (-3.01%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

swarms 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.00487 (-20.41%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

swarms 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus SWARMS $ -0.00017 (-0.89%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

swarms 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.01087 (-36.40%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada swarms (SWARMS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe swarms hinnaajaloo lehte.

Mis on swarms (SWARMS)

Swarms aims to be the definitive and most reliable multi-agent LLM framework, offering developers the tools to automate business operations effortlessly. It provides a vast array of swarm architectures, seamless third-party integration, and unparalleled ease of use. With Swarms, developers can orchestrate intelligent, scalable agent ecosystems that can automate complex business processes.

swarms on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie swarms investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida SWARMS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse swarms kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie swarms ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

swarms hinna ennustus (USD)

Kui palju on swarms (SWARMS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie swarms (SWARMS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida swarms nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake swarms hinna ennustust kohe!

swarms (SWARMS) tokenoomika

swarms (SWARMS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SWARMS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

swarms (SWARMS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas swarms osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust swarms osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

SWARMS kohalike valuutade suhtes

1 swarms(SWARMS)/VND
499.985
1 swarms(SWARMS)/AUD
A$0.02888
1 swarms(SWARMS)/GBP
0.01387
1 swarms(SWARMS)/EUR
0.01615
1 swarms(SWARMS)/USD
1 swarms(SWARMS)/MYR
RM0.07999
1 swarms(SWARMS)/TRY
0.77501
1 swarms(SWARMS)/JPY
¥2.793
1 swarms(SWARMS)/ARS
ARS$24.64319
1 swarms(SWARMS)/RUB
1.51449
1 swarms(SWARMS)/INR
1.66269
1 swarms(SWARMS)/IDR
Rp306.45157
1 swarms(SWARMS)/KRW
26.38872
1 swarms(SWARMS)/PHP
1.07445
1 swarms(SWARMS)/EGP
￡E.0.91694
1 swarms(SWARMS)/BRL
R$0.1026
1 swarms(SWARMS)/CAD
C$0.02622
1 swarms(SWARMS)/BDT
2.30736
1 swarms(SWARMS)/NGN
29.14106
1 swarms(SWARMS)/UAH
0.78299
1 swarms(SWARMS)/VES
Bs2.565
1 swarms(SWARMS)/CLP
$18.316
1 swarms(SWARMS)/PKR
Rs5.38232
1 swarms(SWARMS)/KZT
10.28679
1 swarms(SWARMS)/THB
฿0.61541
1 swarms(SWARMS)/TWD
NT$0.57057
1 swarms(SWARMS)/AED
د.إ0.06973
1 swarms(SWARMS)/CHF
Fr0.0152
1 swarms(SWARMS)/HKD
HK$0.14858
1 swarms(SWARMS)/AMD
֏7.26294
1 swarms(SWARMS)/MAD
.د.م0.17081
1 swarms(SWARMS)/MXN
$0.35853
1 swarms(SWARMS)/PLN
0.06916
1 swarms(SWARMS)/RON
лв0.08208
1 swarms(SWARMS)/SEK
kr0.18145
1 swarms(SWARMS)/BGN
лв0.03173
1 swarms(SWARMS)/HUF
Ft6.4144
1 swarms(SWARMS)/CZK
0.3971
1 swarms(SWARMS)/KWD
د.ك0.005795
1 swarms(SWARMS)/ILS
0.06403
1 swarms(SWARMS)/NOK
kr0.19361
1 swarms(SWARMS)/NZD
$0.03192

swarms ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest swarms võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse swarms ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse swarms kohta

Kui palju on swarms (SWARMS) tänapäeval väärt?
Reaalajas SWARMS hind USD on 0.019 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SWARMS/USD hind?
Praegune hind SWARMS/USD on $ 0.019. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on swarms turukapitalisatsioon?
SWARMS turukapitalisatsioon on $ 19.00M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SWARMS ringlev varu?
SWARMS ringlev varu on 999.98M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SWARMS (ATH) hind?
SWARMS saavutab ATH hinna summas 0.6145383308106754 USD.
Mis oli kõigi aegade SWARMS madalaim (ATL) hind?
SWARMS nägi ATL hinda summas 0.000251863741262176 USD.
Milline on SWARMS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SWARMS kauplemismaht on $ 98.99K USD.
Kas SWARMS sel aastal kõrgemale ka suundub?
SWARMS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SWARMS hinna ennustust.
swarms (SWARMS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

