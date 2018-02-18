Cortex (CTXC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Cortex (CTXC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Cortex (CTXC) teave Cortex Blockchain is an open source public blockchain that seeks to solve one of the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today - on-chain AI execution. Cortex Virtual Machine (CVM) is a framework that allows efficient machine learning inference on the Cortex blockchain. It enables the integration of machine learning models into smart contracts and dApps. Ametlik veebisait: http://www.cortexlabs.ai/ Valge raamat: https://cortexlabs.ai/cortex_2_0_whitepaper_en Plokiahela Explorer: https://cerebro.cortexlabs.ai/ Ostke CTXC kohe!

Cortex (CTXC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Cortex (CTXC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 16.56M $ 16.56M $ 16.56M Koguvaru: $ 299.79M $ 299.79M $ 299.79M Ringlev varu: $ 231.86M $ 231.86M $ 231.86M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 21.41M $ 21.41M $ 21.41M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.4 $ 1.4 $ 1.4 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0341331368292 $ 0.0341331368292 $ 0.0341331368292 Praegune hind: $ 0.07143 $ 0.07143 $ 0.07143 Lisateave Cortex (CTXC) hinna kohta

Cortex (CTXC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Cortex (CTXC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CTXC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CTXC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CTXC tokeni tokenoomikat, avastage CTXC tokeni reaalajas hinda!

Kuidas osta üksust CTXC Kas olete huvitatud Cortex (CTXC) lisamisest oma portfooliosse? MEXC toetab mitmesuguseid CTXC ostumeetodeid, sealhulgas krediitkaarte, pangaülekandeid ja kasutajatevahelist kauplemist. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, muudab MEXC krüptovaluutade ostmise lihtsaks ja turvaliseks. Õppige kohe, kuidas CTXC MEXC-ist osta!

Cortex (CTXC) hinna ajalugu CTXC hinna ajaloo analüüsimine aitab kasutajatel mõista varasemaid turuliikumisi, peamisi tugi- ja takistustasemeid ning volatiilsusmustreid. Olenemata sellest, kas jälgite kõigi aegade kõrgeimaid hindu või tuvastate trende, on ajaloolised andmed hinnaennustuse ja tehnilise analüüsi oluline osa. Avastage CTXC hinna ajalugu kohe!

CTXC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CTXC võiks suunduda? Meie CTXC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CTXC tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!