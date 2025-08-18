Rohkem infot XCN

XCN Hinnainfo

XCN Valge raamat

XCN Ametlik veebisait

XCN Tokenoomika

XCN Hinnaprognoos

XCN Ajalugu

XCN – ostujuhend

XCN-usaldusraha valuutakonverter

XCN Hetketurg

Turueelne müük

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

ONYXCOIN logo

ONYXCOIN hind(XCN)

1 XCN/USD reaalajas hind:

$0.0127877
$0.0127877$0.0127877
-0.40%1D
USD
ONYXCOIN (XCN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:07:24 (UTC+8)

ONYXCOIN (XCN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0126661
$ 0.0126661$ 0.0126661
24 h madal
$ 0.0129937
$ 0.0129937$ 0.0129937
24 h kõrge

$ 0.0126661
$ 0.0126661$ 0.0126661

$ 0.0129937
$ 0.0129937$ 0.0129937

$ 0.18411197329148696
$ 0.18411197329148696$ 0.18411197329148696

$ 0.000703834566724479
$ 0.000703834566724479$ 0.000703834566724479

-0.30%

-0.40%

-9.66%

-9.66%

ONYXCOIN (XCN) reaalajas hind on $ 0.0127877. Viimase 24 tunni jooksul XCN kaubeldud madalaim $ 0.0126661 ja kõrgeim $ 0.0129937 näitab aktiivset turu volatiivsust. XCNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.18411197329148696 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000703834566724479.

Lüliajalise tootluse osas on XCN muutunud -0.30% viimase tunni jooksul, -0.40% 24 tunni vältel -9.66% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ONYXCOIN (XCN) – turuteave

No.137

$ 438.11M
$ 438.11M$ 438.11M

$ 25.27K
$ 25.27K$ 25.27K

$ 618.96M
$ 618.96M$ 618.96M

34.26B
34.26B 34.26B

48,402,437,326
48,402,437,326 48,402,437,326

48,402,437,326
48,402,437,326 48,402,437,326

70.78%

0.01%

ETH

ONYXCOIN praegune turukapitalisatsioon on $ 438.11M $ 25.27K 24 tunnise kauplemismahuga. XCN ringlev varu on 34.26B, mille koguvaru on 48402437326. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 618.96M.

ONYXCOIN (XCN) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse ONYXCOIN tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000051356-0.40%
30 päeva$ -0.0056779-30.75%
60 päeva$ -0.0005841-4.37%
90 päeva$ -0.0071813-35.97%
ONYXCOIN Hinnamuutus täna

Täna registreeris XCN muutuse $ -0.000051356 (-0.40%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

ONYXCOIN 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0056779 (-30.75%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

ONYXCOIN 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus XCN $ -0.0005841 (-4.37%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

ONYXCOIN 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0071813 (-35.97%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada ONYXCOIN (XCN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe ONYXCOIN hinnaajaloo lehte.

Mis on ONYXCOIN (XCN)

Onyx Protocol is the backbone of web3 blockchain infrastructure powered by XCN.

ONYXCOIN on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ONYXCOIN investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida XCN panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse ONYXCOIN kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ONYXCOIN ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

ONYXCOIN hinna ennustus (USD)

Kui palju on ONYXCOIN (XCN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ONYXCOIN (XCN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ONYXCOIN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ONYXCOIN hinna ennustust kohe!

ONYXCOIN (XCN) tokenoomika

ONYXCOIN (XCN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XCN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

ONYXCOIN (XCN) ostujuhend

Kas otsite, kuidas ONYXCOIN osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ONYXCOIN osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

XCN kohalike valuutade suhtes

1 ONYXCOIN(XCN)/VND
336.5083255
1 ONYXCOIN(XCN)/AUD
A$0.019437304
1 ONYXCOIN(XCN)/GBP
0.009335021
1 ONYXCOIN(XCN)/EUR
0.010869545
1 ONYXCOIN(XCN)/USD
$0.0127877
1 ONYXCOIN(XCN)/MYR
RM0.053836217
1 ONYXCOIN(XCN)/TRY
0.521610283
1 ONYXCOIN(XCN)/JPY
¥1.8797919
1 ONYXCOIN(XCN)/ARS
ARS$16.585774777
1 ONYXCOIN(XCN)/RUB
1.019307567
1 ONYXCOIN(XCN)/INR
1.119051627
1 ONYXCOIN(XCN)/IDR
Rp206.253196931
1 ONYXCOIN(XCN)/KRW
17.760580776
1 ONYXCOIN(XCN)/PHP
0.723144435
1 ONYXCOIN(XCN)/EGP
￡E.0.617134402
1 ONYXCOIN(XCN)/BRL
R$0.06905358
1 ONYXCOIN(XCN)/CAD
C$0.017647026
1 ONYXCOIN(XCN)/BDT
1.552938288
1 ONYXCOIN(XCN)/NGN
19.613006998
1 ONYXCOIN(XCN)/UAH
0.526981117
1 ONYXCOIN(XCN)/VES
Bs1.7263395
1 ONYXCOIN(XCN)/CLP
$12.3273428
1 ONYXCOIN(XCN)/PKR
Rs3.622499656
1 ONYXCOIN(XCN)/KZT
6.923388657
1 ONYXCOIN(XCN)/THB
฿0.41304271
1 ONYXCOIN(XCN)/TWD
NT$0.384014631
1 ONYXCOIN(XCN)/AED
د.إ0.046930859
1 ONYXCOIN(XCN)/CHF
Fr0.01023016
1 ONYXCOIN(XCN)/HKD
HK$0.099999814
1 ONYXCOIN(XCN)/AMD
֏4.888226202
1 ONYXCOIN(XCN)/MAD
.د.م0.114961423
1 ONYXCOIN(XCN)/MXN
$0.241303899
1 ONYXCOIN(XCN)/PLN
0.046547228
1 ONYXCOIN(XCN)/RON
лв0.055242864
1 ONYXCOIN(XCN)/SEK
kr0.122122535
1 ONYXCOIN(XCN)/BGN
лв0.021355459
1 ONYXCOIN(XCN)/HUF
Ft4.31712752
1 ONYXCOIN(XCN)/CZK
0.26726293
1 ONYXCOIN(XCN)/KWD
د.ك0.0039002485
1 ONYXCOIN(XCN)/ILS
0.043094549
1 ONYXCOIN(XCN)/NOK
kr0.130306663
1 ONYXCOIN(XCN)/NZD
$0.021483336

ONYXCOIN ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest ONYXCOIN võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse ONYXCOIN ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ONYXCOIN kohta

Kui palju on ONYXCOIN (XCN) tänapäeval väärt?
Reaalajas XCN hind USD on 0.0127877 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune XCN/USD hind?
Praegune hind XCN/USD on $ 0.0127877. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ONYXCOIN turukapitalisatsioon?
XCN turukapitalisatsioon on $ 438.11M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on XCN ringlev varu?
XCN ringlev varu on 34.26B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim XCN (ATH) hind?
XCN saavutab ATH hinna summas 0.18411197329148696 USD.
Mis oli kõigi aegade XCN madalaim (ATL) hind?
XCN nägi ATL hinda summas 0.000703834566724479 USD.
Milline on XCN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine XCN kauplemismaht on $ 25.27K USD.
Kas XCN sel aastal kõrgemale ka suundub?
XCN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XCN hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 02:07:24 (UTC+8)

ONYXCOIN (XCN) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

XCN/USD kalkulaator

Summa

XCN
XCN
USD
USD

1 XCN = 0.0127877 USD

Kauplemine: XCN

XCNUSDT
$0.0127877
$0.0127877$0.0127877
-0.40%
XCNUSDC
$0.0128226
$0.0128226$0.0128226
-0.38%

Liituge MEXC-ga juba täna

-- hetketuru tegija tasu, -- hetketuru võtja tasu
-- futuuride turu tasu, -- futuuride võtja tasu