ONYXCOIN (XCN) reaalajas hind on $ 0.0127877. Viimase 24 tunni jooksul XCN kaubeldud madalaim $ 0.0126661 ja kõrgeim $ 0.0129937 näitab aktiivset turu volatiivsust. XCNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.18411197329148696 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.000703834566724479.
Lüliajalise tootluse osas on XCN muutunud -0.30% viimase tunni jooksul, -0.40% 24 tunni vältel -9.66% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
ONYXCOIN (XCN) – turuteave
No.137
$ 438.11M
$ 438.11M$ 438.11M
$ 25.27K
$ 25.27K$ 25.27K
$ 618.96M
$ 618.96M$ 618.96M
34.26B
34.26B 34.26B
48,402,437,326
48,402,437,326 48,402,437,326
48,402,437,326
48,402,437,326 48,402,437,326
70.78%
0.01%
ETH
ONYXCOIN praegune turukapitalisatsioon on $ 438.11M$ 25.27K 24 tunnise kauplemismahuga. XCN ringlev varu on 34.26B, mille koguvaru on 48402437326. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 618.96M.
ONYXCOIN (XCN) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse ONYXCOIN tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.000051356
-0.40%
30 päeva
$ -0.0056779
-30.75%
60 päeva
$ -0.0005841
-4.37%
90 päeva
$ -0.0071813
-35.97%
ONYXCOIN Hinnamuutus täna
Täna registreeris XCN muutuse $ -0.000051356 (-0.40%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
ONYXCOIN 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ -0.0056779 (-30.75%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
ONYXCOIN 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus XCN $ -0.0005841 (-4.37%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
ONYXCOIN 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ -0.0071813 (-35.97%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada ONYXCOIN (XCN) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
Onyx Protocol is the backbone of web3 blockchain infrastructure powered by XCN.
ONYXCOIN hinna ennustus (USD)
Kui palju on ONYXCOIN (XCN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ONYXCOIN (XCN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ONYXCOIN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
ONYXCOIN (XCN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XCN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
ONYXCOIN (XCN) ostujuhend
