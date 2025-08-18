Prosper (PROS) reaalajas hind on $ 0.23046. Viimase 24 tunni jooksul PROS kaubeldud madalaim $ 0.22399 ja kõrgeim $ 0.24189 näitab aktiivset turu volatiivsust. PROSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 9.39432895 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.025453314164864925.
Lüliajalise tootluse osas on PROS muutunud -0.09% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -2.87% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Prosper (PROS) – turuteave
Prosper praegune turukapitalisatsioon on $ 11.84M$ 81.15K 24 tunnise kauplemismahuga. PROS ringlev varu on 51.39M, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.
Prosper (PROS) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse Prosper tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ 0
0.00%
30 päeva
$ +0.17974
+354.37%
60 päeva
$ +0.19476
+545.54%
90 päeva
$ +0.18766
+438.45%
Prosper Hinnamuutus täna
Täna registreeris PROS muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
Prosper 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.17974 (+354.37%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
Prosper 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PROS $ +0.19476 (+545.54%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
Prosper 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.18766 (+438.45%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Prosper is bridging institutional-grade Bitcoin mining power on-chain and aiming to fully unlock the potential of Bitcoin, the most decentralized cryptocurrency.
Prosper sets out to redefine the possibilities of on-chain liquidity and what a decentralized protocol can bring to the community. Prosper sees a unique opportunity to further decentralize the Bitcoin ecosystem, by bringing Bitcoin’s underlying network layer—Bitcoin mining power—on-chain to enable community participation and ownership and creating a new fundamental building block for the broader ecosystem
Prosper on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Prosper investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida PROS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse Prosper kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Prosper ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
Prosper hinna ennustus (USD)
Kui palju on Prosper (PROS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Prosper (PROS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Prosper nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Prosper (PROS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PROS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Prosper (PROS) ostujuhend
Kas otsite, kuidas Prosper osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Prosper osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.
Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.