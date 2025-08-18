Rohkem infot PROS

Prosper hind(PROS)

$0.23046
0.00%1D
Prosper (PROS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 00:38:42 (UTC+8)

Prosper (PROS) hinna teave (USD)

$ 0.22399
24 h madal
$ 0.24189
24 h kõrge

$ 0.22399
$ 0.24189
$ 9.39432895
$ 0.025453314164864925
-0.09%

0.00%

-2.87%

-2.87%

Prosper (PROS) reaalajas hind on $ 0.23046. Viimase 24 tunni jooksul PROS kaubeldud madalaim $ 0.22399 ja kõrgeim $ 0.24189 näitab aktiivset turu volatiivsust. PROSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 9.39432895 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.025453314164864925.

Lüliajalise tootluse osas on PROS muutunud -0.09% viimase tunni jooksul, 0.00% 24 tunni vältel -2.87% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

No.1072

$ 11.84M
$ 81.15K
$ 23.05M
51.39M
100,000,000
NONE

Prosper praegune turukapitalisatsioon on $ 11.84M $ 81.15K 24 tunnise kauplemismahuga. PROS ringlev varu on 51.39M, mille koguvaru on 100000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on --.

Prosper (PROS) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Prosper tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 00.00%
30 päeva$ +0.17974+354.37%
60 päeva$ +0.19476+545.54%
90 päeva$ +0.18766+438.45%
Prosper Hinnamuutus täna

Täna registreeris PROS muutuse $ 0 (0.00%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Prosper 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.17974 (+354.37%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Prosper 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus PROS $ +0.19476 (+545.54%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Prosper 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.18766 (+438.45%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Prosper (PROS) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Prosper hinnaajaloo lehte.

Mis on Prosper (PROS)

Prosper is bridging institutional-grade Bitcoin mining power on-chain and aiming to fully unlock the potential of Bitcoin, the most decentralized cryptocurrency. Prosper sets out to redefine the possibilities of on-chain liquidity and what a decentralized protocol can bring to the community. Prosper sees a unique opportunity to further decentralize the Bitcoin ecosystem, by bringing Bitcoin’s underlying network layer—Bitcoin mining power—on-chain to enable community participation and ownership and creating a new fundamental building block for the broader ecosystem

Prosper on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Prosper investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

- Kontrollida PROS panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Prosper kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Prosper ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Prosper hinna ennustus (USD)

Kui palju on Prosper (PROS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Prosper (PROS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Prosper nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Prosper hinna ennustust kohe!

Prosper (PROS) tokenoomika

Prosper (PROS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PROS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Prosper (PROS) ostujuhend

Kas otsite, kuidas Prosper osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust Prosper osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

PROS kohalike valuutade suhtes

1 Prosper(PROS)/VND
6,064.5549
1 Prosper(PROS)/AUD
A$0.3502992
1 Prosper(PROS)/GBP
0.1682358
1 Prosper(PROS)/EUR
0.195891
1 Prosper(PROS)/USD
$0.23046
1 Prosper(PROS)/MYR
RM0.9702366
1 Prosper(PROS)/TRY
9.4004634
1 Prosper(PROS)/JPY
¥33.87762
1 Prosper(PROS)/ARS
ARS$298.9089246
1 Prosper(PROS)/RUB
18.3699666
1 Prosper(PROS)/INR
20.1675546
1 Prosper(PROS)/IDR
Rp3,717.0962538
1 Prosper(PROS)/KRW
320.0812848
1 Prosper(PROS)/PHP
13.032513
1 Prosper(PROS)/EGP
￡E.11.1219996
1 Prosper(PROS)/BRL
R$1.244484
1 Prosper(PROS)/CAD
C$0.3180348
1 Prosper(PROS)/BDT
27.9870624
1 Prosper(PROS)/NGN
353.4657204
1 Prosper(PROS)/UAH
9.4972566
1 Prosper(PROS)/VES
Bs31.1121
1 Prosper(PROS)/CLP
$222.16344
1 Prosper(PROS)/PKR
Rs65.2847088
1 Prosper(PROS)/KZT
124.7733486
1 Prosper(PROS)/THB
฿7.443858
1 Prosper(PROS)/TWD
NT$6.9207138
1 Prosper(PROS)/AED
د.إ0.8457882
1 Prosper(PROS)/CHF
Fr0.184368
1 Prosper(PROS)/HKD
HK$1.8021972
1 Prosper(PROS)/AMD
֏88.0956396
1 Prosper(PROS)/MAD
.د.م2.0718354
1 Prosper(PROS)/MXN
$4.3487802
1 Prosper(PROS)/PLN
0.8388744
1 Prosper(PROS)/RON
лв0.9955872
1 Prosper(PROS)/SEK
kr2.200893
1 Prosper(PROS)/BGN
лв0.3848682
1 Prosper(PROS)/HUF
Ft77.803296
1 Prosper(PROS)/CZK
4.816614
1 Prosper(PROS)/KWD
د.ك0.0702903
1 Prosper(PROS)/ILS
0.7766502
1 Prosper(PROS)/NOK
kr2.3483874
1 Prosper(PROS)/NZD
$0.3871728

Prosper ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Prosper võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Prosper ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Prosper kohta

Kui palju on Prosper (PROS) tänapäeval väärt?
Reaalajas PROS hind USD on 0.23046 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PROS/USD hind?
Praegune hind PROS/USD on $ 0.23046. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Prosper turukapitalisatsioon?
PROS turukapitalisatsioon on $ 11.84M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PROS ringlev varu?
PROS ringlev varu on 51.39M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PROS (ATH) hind?
PROS saavutab ATH hinna summas 9.39432895 USD.
Mis oli kõigi aegade PROS madalaim (ATL) hind?
PROS nägi ATL hinda summas 0.025453314164864925 USD.
Milline on PROS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PROS kauplemismaht on $ 81.15K USD.
Kas PROS sel aastal kõrgemale ka suundub?
PROS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PROS hinna ennustust.
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-18 00:38:42 (UTC+8)

Prosper (PROS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

