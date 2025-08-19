Rohkem infot DAM

Reservoir hind(DAM)

$0.1045
+234.93%1D
Reservoir (DAM) reaalajas hinnagraafik
Reservoir (DAM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-0.48%

+234.93%

+234.93%

+234.93%

Reservoir (DAM) reaalajas hind on $ 0.1045. Viimase 24 tunni jooksul DAM kaubeldud madalaim $ 0.0312 ja kõrgeim $ 0.2356 näitab aktiivset turu volatiivsust. DAMkõigi aegade kõrgeim hind on -- ja kõigi aegade madalaim hind on --.

Lüliajalise tootluse osas on DAM muutunud -0.48% viimase tunni jooksul, +234.93% 24 tunni vältel +234.93% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Reservoir (DAM) – turuteave

19.99%

BSC

Reservoir praegune turukapitalisatsioon on $ 20.90M $ 1.10M 24 tunnise kauplemismahuga. DAM ringlev varu on 199.99M, mille koguvaru on 1000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 104.50M.

Reservoir (DAM) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse Reservoir tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.073299+234.93%
30 päeva$ +0.0733+234.93%
60 päeva$ +0.0733+234.93%
90 päeva$ +0.0733+234.93%
Reservoir Hinnamuutus täna

Täna registreeris DAM muutuse $ +0.073299 (+234.93%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

Reservoir 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.0733 (+234.93%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

Reservoir 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus DAM $ +0.0733 (+234.93%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

Reservoir 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.0733 (+234.93%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada Reservoir (DAM) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe Reservoir hinnaajaloo lehte.

Mis on Reservoir (DAM)

Reservoir is a multicollateral yield bearing stablecoin backed by RWAs and onchain strategies (treasury bills, overcollateralized onchain lending, funding rate strategies).

Reservoir on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Reservoir investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida DAM panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse Reservoir kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie Reservoir ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

Reservoir hinna ennustus (USD)

Kui palju on Reservoir (DAM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Reservoir (DAM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Reservoir nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Reservoir hinna ennustust kohe!

Reservoir (DAM) tokenoomika

Reservoir (DAM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DAM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Reservoir (DAM) ostujuhend

Reservoir (DAM) ostujuhend

DAM kohalike valuutade suhtes

2,749.9175
A$0.159885
0.07733
0.088825
$0.1045
RM0.44099
4.270915
¥15.3615
ARS$135.01191
8.41225
9.12494
Rp1,685.483635
145.13796
5.959635
￡E.5.05571
R$0.567435
C$0.14421
12.69257
160.030255
$419.67827
R.1.842335
4.30749
Bs14.1075
$100.738
Rs29.6362
56.303555
฿3.39625
NT$3.13918
د.إ0.383515
Fr0.0836
HK$0.816145
֏40.05276
.د.م0.941545
$1.961465
ريال0.391875
0.38038
лв0.452485
kr0.997975
лв0.174515
Ft35.3628
2.19032
د.ك0.0318725
0.35321
Kz95.259065
.د.ب0.0393965
$0.1045
kr0.667755
L2.73581
4.751615
$1.84129
kr1.064855
$0.17556
B/.0.1045
K0.433675
ر.ق0.38038
дин.10.492845

Reservoir ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest Reservoir võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse Reservoir ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Reservoir kohta

Kui palju on Reservoir (DAM) tänapäeval väärt?
Reaalajas DAM hind USD on 0.1045 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DAM/USD hind?
Praegune hind DAM/USD on $ 0.1045. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Reservoir turukapitalisatsioon?
DAM turukapitalisatsioon on $ 20.90M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DAM ringlev varu?
DAM ringlev varu on 199.99M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DAM (ATH) hind?
DAM saavutab ATH hinna summas -- USD.
Mis oli kõigi aegade DAM madalaim (ATL) hind?
DAM nägi ATL hinda summas -- USD.
Milline on DAM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DAM kauplemismaht on $ 1.10M USD.
Kas DAM sel aastal kõrgemale ka suundub?
DAM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DAM hinna ennustust.
Reservoir (DAM) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Värsked uudised

Mis on ETHFI? ETHFI mündi täielik juhend: Ether.fi likviidne panustamisprotokoll süvaintervjuu ja investeerimisstrateegiad

Kokkuvõte: Vastavalt MEXC kauplemisplatvormi ETHFI/USDT spotturu pakkumistele, on 14. augustil 2025 ETHFI hind vahemikus $1.2~$1.4, võrreldes maikuu madalaima hinnaga $0.5, on kolme kuu jooksul ETHFI hind tõusnud üle 200%, näidates teatud tõusupotentsiaali.

August 18, 2025

Mis on ENA token? ENA tokeni hinna tõusu põhjused?

Kokkuvõte: Vastavalt krüptovaluutade kauplemisplatvormi MEXC andmetele tõusis ENA tokeni hind 2025. aasta juunist kuni 2025. aasta augustini minimaalsest 0,22 USDT kuni 0,85 USDT, maksimaalne tõus oli pea 300%, mis ületas sama perioodi Bitcoin’i hinnatõusu.

August 18, 2025

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

1 DAM = 0.1045 USD

