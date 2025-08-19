Mis on Reservoir (DAM)

Reservoir is a multicollateral yield bearing stablecoin backed by RWAs and onchain strategies (treasury bills, overcollateralized onchain lending, funding rate strategies).

Reservoir on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie Reservoir investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.



Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Reservoir kohta Kui palju on Reservoir (DAM) tänapäeval väärt? Reaalajas DAM hind USD on 0.1045 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DAM/USD hind? $ 0.1045 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DAM/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Reservoir turukapitalisatsioon? DAM turukapitalisatsioon on $ 20.90M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DAM ringlev varu? DAM ringlev varu on 199.99M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DAM (ATH) hind? DAM saavutab ATH hinna summas -- USD . Mis oli kõigi aegade DAM madalaim (ATL) hind? DAM nägi ATL hinda summas -- USD . Milline on DAM kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DAM kauplemismaht on $ 1.10M USD . Kas DAM sel aastal kõrgemale ka suundub? DAM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DAM hinna ennustust

