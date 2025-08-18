Rohkem infot ZIG

$0.111943
-0.75%1D
ZIGCOIN (ZIG) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18

ZIGCOIN (ZIG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.110398
24 h madal
$ 0.117
24 h kõrge

$ 0.110398
$ 0.117
$ 0.2128548
$ 0.00431462744251162
-0.80%

-0.75%

+14.45%

+14.45%

ZIGCOIN (ZIG) reaalajas hind on $ 0.11226. Viimase 24 tunni jooksul ZIG kaubeldud madalaim $ 0.110398 ja kõrgeim $ 0.117 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZIGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.2128548 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00431462744251162.

Lüliajalise tootluse osas on ZIG muutunud -0.80% viimase tunni jooksul, -0.75% 24 tunni vältel +14.45% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

ZIGCOIN (ZIG) – turuteave

No.276

$ 158.17M
$ 251.27K
$ 219.35M
1.41B
1,953,940,796
2,000,000,000
72.10%

ETH

ZIGCOIN praegune turukapitalisatsioon on $ 158.17M $ 251.27K 24 tunnise kauplemismahuga. ZIG ringlev varu on 1.41B, mille koguvaru on 2000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 219.35M.

ZIGCOIN (ZIG) hinnaajalugu USD

Jälgige üksuse ZIGCOIN tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00084592-0.75%
30 päeva$ +0.011366+11.26%
60 päeva$ +0.019667+21.24%
90 päeva$ +0.015313+15.79%
ZIGCOIN Hinnamuutus täna

Täna registreeris ZIG muutuse $ -0.00084592 (-0.75%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.

ZIGCOIN 30-päevane hinnamuutus

Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.011366 (+11.26%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.

ZIGCOIN 60-päevane hinnamuutus

Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ZIG $ +0.019667 (+21.24%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.

ZIGCOIN 90-päevane hinnamuutus

90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.015313 (+15.79%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.

Kas soovite avada ZIGCOIN (ZIG) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?

Vaadake kohe ZIGCOIN hinnaajaloo lehte.

Mis on ZIGCOIN (ZIG)

ZIGChain is the next evolution of Zignaly's vision, emerging as an EVM-compatible Layer 1 blockchain designed to democratize wealth generation. Build innovative wealth generation protocols within our ecosystem, empowering wealth managers to deploy them into accessible investment strategies that democratize financial opportunities. Launched in 2018, Zignaly—an FSCA-licensed social investment platform and top Binance Link Partner—has a robust community of over 600,000 registered users, 30,000 unique $ZIG holders, 100,000 followers on X, and tens of thousands more on Telegram and Discord.

ZIGCOIN on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ZIGCOIN investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.

Lisaks saate teha järgmist.
- Kontrollida ZIG panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida.
- Lugeda ülevaateid ja analüüse ZIGCOIN kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.

Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ZIGCOIN ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.

ZIGCOIN hinna ennustus (USD)

Kui palju on ZIGCOIN (ZIG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ZIGCOIN (ZIG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ZIGCOIN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake ZIGCOIN hinna ennustust kohe!

ZIGCOIN (ZIG) tokenoomika

ZIGCOIN (ZIG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZIG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

ZIGCOIN (ZIG) ostujuhend

Kas otsite, kuidas ZIGCOIN osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ZIGCOIN osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.

ZIGCOIN ressurss

Põhjalikuma ülevaate saamiseks üksusest ZIGCOIN võite tutvuda lisamaterjalidega, näiteks valge raamatu, ametliku veebisaidi ja muude väljaannetega.

Valge raamat
Üksuse ZIGCOIN ametlik veebisait
Plokiahela Explorer

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ZIGCOIN kohta

Kui palju on ZIGCOIN (ZIG) tänapäeval väärt?
Reaalajas ZIG hind USD on 0.11226 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ZIG/USD hind?
Praegune hind ZIG/USD on $ 0.11226. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on ZIGCOIN turukapitalisatsioon?
ZIG turukapitalisatsioon on $ 158.17M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ZIG ringlev varu?
ZIG ringlev varu on 1.41B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ZIG (ATH) hind?
ZIG saavutab ATH hinna summas 0.2128548 USD.
Mis oli kõigi aegade ZIG madalaim (ATL) hind?
ZIG nägi ATL hinda summas 0.00431462744251162 USD.
Milline on ZIG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ZIG kauplemismaht on $ 251.27K USD.
Kas ZIG sel aastal kõrgemale ka suundub?
ZIG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ZIG hinna ennustust.
2025-08-18

ZIGCOIN (ZIG) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
08-15 15:35:00Valdkonna uudised
Data: Over the past 30 days, the amount of ETH purchased by Ethereum strategy entities and ETFs is 47 times the network's net issuance
08-15 11:48:00Valdkonna uudised
Crypto market falls across the board, total market cap down 3.9% in 24 hours, US stock indices close nearly flat

Värsked uudised

Mis on OKB? Kuidas kaubelda OKB MEXC-s?

OKB, kui OKX ökosüsteemi põhiplatvormi token, mängib kauplemisprotsentide soodustamise, platvormi juhtimise ja muude aspektide osas suurt rolli. 13. augustil 2025, pärast oma majandusmudeli uuendamist, näitas MEXC turg, et OKB tõusis, ulatudes 218 USDT-ni, saavutades ajaloo kõrgeima taseme.

August 15, 2025

ARB tugev tagasitulek: Ethereum Layer 2 boonus kiirendab uut kasvu

2025. aasta augustis toob krüptoturg uue tugeva taastumise, mille käigus bitcoin ületab 124 000 dollari ja saavutab ajaloolise tipu, tõustes globaalsete varade turuväärtuses viiendaks. Üldise turu tugevnemise taustal paistab Layer 2 sektor silma, kus Arbitrum (ARB) on juhtpositsioonil, tõustes ühe päevaga üle 13,9% ning tehniliste läbimurdete, rahavoolu ja ökosüsteemi soodsate tegurite toel saavutades stabiilselt üle 0,54 dollari.

August 15, 2025

Mis on Etherex? Kasutajakeskne järgmise põlvkonna detsentraliseeritud likviidsuse platvorm

Ethereum ökosüsteemi kiire arengu taustal on erinevad Layer 2 ja protokollitasandi lahendused pidevalt ilmumas. Sel taustal on ConsenSys, Linea ja Nile koostöös välja töötatud Etherex silma paistnud kui järgmise põlvkonna MetaDEX Linea võrgus, järgides detsentraliseerimise, õiglast motiveerimist ja kasutaja autonoomia põhimõtteid, tuues turule oma valitsemis- ja motiveerimismärk REX.

August 14, 2025
Kuvage rohkem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.

