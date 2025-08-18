ZIGCOIN (ZIG) reaalajas hind on $ 0.11226. Viimase 24 tunni jooksul ZIG kaubeldud madalaim $ 0.110398 ja kõrgeim $ 0.117 näitab aktiivset turu volatiivsust. ZIGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.2128548 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00431462744251162.
Lüliajalise tootluse osas on ZIG muutunud -0.80% viimase tunni jooksul, -0.75% 24 tunni vältel +14.45% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
ZIGCOIN (ZIG) – turuteave
No.276
$ 158.17M
$ 158.17M
$ 251.27K
$ 251.27K
$ 219.35M
$ 219.35M
1.41B
1.41B
1,953,940,796
1,953,940,796
2,000,000,000
2,000,000,000
72.10%
ETH
ZIGCOIN praegune turukapitalisatsioon on $ 158.17M$ 251.27K 24 tunnise kauplemismahuga. ZIG ringlev varu on 1.41B, mille koguvaru on 2000000000. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 219.35M.
ZIGCOIN (ZIG) hinnaajalugu USD
Jälgige üksuse ZIGCOIN tänase päeva, 30 päeva, 60 päeva ja 90 päeva hinnamuutusi:
Periood
Muutus (USD)
Muutus (%)
Täna
$ -0.00084592
-0.75%
30 päeva
$ +0.011366
+11.26%
60 päeva
$ +0.019667
+21.24%
90 päeva
$ +0.015313
+15.79%
ZIGCOIN Hinnamuutus täna
Täna registreeris ZIG muutuse $ -0.00084592 (-0.75%), mis peegeldab tema viimast turuaktiivsust.
ZIGCOIN 30-päevane hinnamuutus
Viimase 30 päeva jooksul nihkus hind $ +0.011366 (+11.26%) võrra, mis näitab tokeni lühiajalist toimivust.
ZIGCOIN 60-päevane hinnamuutus
Vaate laiendamisel 60 päevani, muutus ZIG $ +0.019667 (+21.24%), mis annab selle toimivusele laiema vaatenurga.
ZIGCOIN 90-päevane hinnamuutus
90-päevast trendi vaadates liikus hind $ +0.015313 (+15.79%) võrra, pakkudes ülevaate tokeni pikaajalisest trajektoorist.
Kas soovite avada ZIGCOIN (ZIG) kõigi aegade hinnaajaloo ja hinnaliikumised?
ZIGChain is the next evolution of Zignaly's vision, emerging as an EVM-compatible Layer 1 blockchain designed to democratize wealth generation.
Build innovative wealth generation protocols within our ecosystem, empowering wealth managers to deploy them into accessible investment strategies that democratize financial opportunities.
Launched in 2018, Zignaly—an FSCA-licensed social investment platform and top Binance Link Partner—has a robust community of over 600,000 registered users, 30,000 unique $ZIG holders, 100,000 followers on X, and tens of thousands more on Telegram and Discord.
ZIGCOIN on saadaval MEXC-s, mis võimaldab teil mugavalt tokeneid osta, hoida, üle kanda ja panustada otse meie platvormil. Olenemata sellest, kas olete kogenud investor või krüptorahade maailmas uustulnuk, pakub MEXC kasutajasõbralikku liidest ja mitmesuguseid tööriistu teie ZIGCOIN investeeringute tõhusaks haldamiseks. Selle tokeni kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks külastage meie digitaalsete varade tutvustamise lehte.
Lisaks saate teha järgmist. - Kontrollida ZIG panustamise saadavust, et näha, kas saaksite oma hoiuste pealt preemiaid teenida. - Lugeda ülevaateid ja analüüse ZIGCOIN kohta meie blogist, et püsida kursis uusimate turutrendide ja asjatundjate ülevaadetega.
Meie põhjalikud ressursid on loodud selleks, et muuta teie ZIGCOIN ostukogemus sujuvaks ja teadlikuks, pakkudes teile vajalikke vahendeid ja teadmisi täie kindlusega investeerimiseks.
ZIGCOIN hinna ennustus (USD)
Kui palju on ZIGCOIN (ZIG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie ZIGCOIN (ZIG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida ZIGCOIN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
ZIGCOIN (ZIG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ZIG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
ZIGCOIN (ZIG) ostujuhend
Kas otsite, kuidas ZIGCOIN osta? Protsess on lihtne ja kiire! Saate hõlpsasti MEXC-s üksust ZIGCOIN osta, järgides meie üksikasjalikku ostujuhendit. Pakume teile üksikasjalikke juhiseid ja videoõpetusi, mis näitavad, kuidas registreeruda MEXC-s ja kasutada erinevaid mugavaid saadaolevaid maksevõimalusi.
