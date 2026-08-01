Precio de Zypher Network hoy

El precio actual de Zypher Network (POP) hoy es $ 0.00234294, con una variación del 0.32% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de POP a USD es $ 0.00234294 por POP.

Zypher Network actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 3,371,623, con un suministro circulante de 1.44B POP. Durante las últimas 24 horas, POP cotiza entre $ 0.00233374 (bajo) y $ 0.00234719 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01221422, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, POP experimentó un cambio de +0.04% en la última hora y de +3.28% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 2.98M.

Información del mercado de Zypher Network (POP)

Cap de mercado $ 3.37M$ 3.37M $ 3.37M Volumen (24H) $ 2.98M$ 2.98M $ 2.98M Cap. de mercado totalmente diluida $ 23.42M$ 23.42M $ 23.42M Suministro de Circulación 1.44B 1.44B 1.44B Suministro total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Zypher Network es de $ 3.37M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 2.98M. El suministro circulante de POP es de 1.44B, con un suministro total de 10000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 23.42M.