Precio de zuzalu hoy

El precio actual de zuzalu (ZUZALU) hoy es $ 0, con una variación del 2.74% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ZUZALU a USD es $ 0 por ZUZALU.

zuzalu actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,086,680, con un suministro circulante de 1,000.00T ZUZALU. Durante las últimas 24 horas, ZUZALU cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ZUZALU experimentó un cambio de -- en la última hora y de +2.35% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de zuzalu (ZUZALU)

Cap de mercado $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Suministro de Circulación 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T Suministro total 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

La capitalización de mercado actual de zuzalu es de $ 1.09M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ZUZALU es de 1,000.00T, con un suministro total de 1.0e+15. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.09M.