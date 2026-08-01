Precio de Yona hoy

El precio actual de Yona (YONA) hoy es $ 0, con una variación del 1.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de YONA a USD es $ 0 por YONA.

Yona actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 30,584, con un suministro circulante de 350.64M YONA. Durante las últimas 24 horas, YONA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01075549, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, YONA experimentó un cambio de +0.01% en la última hora y de -0.11% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Yona (YONA)

Cap de mercado $ 30.58K$ 30.58K $ 30.58K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 87.22K$ 87.22K $ 87.22K Suministro de Circulación 350.64M 350.64M 350.64M Suministro total 999,991,279.904064 999,991,279.904064 999,991,279.904064

La capitalización de mercado actual de Yona es de $ 30.58K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de YONA es de 350.64M, con un suministro total de 999991279.904064. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 87.22K.