Precio de YieldFi yBTC hoy

El precio actual de YieldFi yBTC (YBTC) hoy es $ 64,139, con una variación del 0.21% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de YBTC a USD es $ 64,139 por YBTC.

YieldFi yBTC actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,010,075, con un suministro circulante de 15.75 YBTC. Durante las últimas 24 horas, YBTC cotiza entre $ 63,893 (bajo) y $ 65,097 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 98,324, mientras que el mínimo histórico fue $ 61,198.

En el corto plazo, YBTC experimentó un cambio de +0.03% en la última hora y de -1.38% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 0.00.

Información del mercado de YieldFi yBTC (YBTC)

Cap de mercado $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Volumen (24H) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Suministro de Circulación 15.75 15.75 15.75 Suministro total 15.74813203205563 15.74813203205563 15.74813203205563

La capitalización de mercado actual de YieldFi yBTC es de $ 1.01M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 0.00. El suministro circulante de YBTC es de 15.75, con un suministro total de 15.74813203205563. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.01M.