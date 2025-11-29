Precio de Pumpfun Pepe hoy

El precio actual de Pumpfun Pepe (PFP) hoy es $ 0.001985, con una variación del 14.62% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PFP a USD es $ 0.001985 por PFP.

Pumpfun Pepe actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- PFP. Durante las últimas 24 horas, PFP cotiza entre $ 0.001895 (bajo) y $ 0.002361 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, PFP experimentó un cambio de -0.16% en la última hora y de +21.48% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 57.61K.

Información del mercado de Pumpfun Pepe (PFP)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 57.61K$ 57.61K $ 57.61K Cap. de mercado totalmente diluida $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Suministro de Circulación ---- -- Suministro total ---- -- Blockchain pública SOL

La capitalización de mercado actual de Pumpfun Pepe es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 57.61K. El suministro circulante de PFP es de --, con un suministro total de --. Su valor totalmente diluido (FDV) es de --.