Precio de yepcat hoy

El precio actual de yepcat (YEP) hoy es $ 0, con una variación del 2.17% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de YEP a USD es $ 0 por YEP.

yepcat actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 27,713, con un suministro circulante de 998.96M YEP. Durante las últimas 24 horas, YEP cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00104508, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, YEP experimentó un cambio de +0.07% en la última hora y de -10.51% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de yepcat (YEP)

Cap de mercado $ 27.71K$ 27.71K $ 27.71K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 27.71K$ 27.71K $ 27.71K Suministro de Circulación 998.96M 998.96M 998.96M Suministro total 998,957,395.882734 998,957,395.882734 998,957,395.882734

La capitalización de mercado actual de yepcat es de $ 27.71K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de YEP es de 998.96M, con un suministro total de 998957395.882734. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 27.71K.