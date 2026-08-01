Precio de Wrapped Zano hoy

El precio actual de Wrapped Zano (WZANO) hoy es $ 8.64, con una variación del 3.89% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WZANO a USD es $ 8.64 por WZANO.

Wrapped Zano actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 324,426, con un suministro circulante de 37.43K WZANO. Durante las últimas 24 horas, WZANO cotiza entre $ 7.87 (bajo) y $ 8.74 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 14.8, mientras que el mínimo histórico fue $ 5.27.

En el corto plazo, WZANO experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de -4.60% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 7.38K.

Información del mercado de Wrapped Zano (WZANO)

Cap de mercado $ 324.43K$ 324.43K $ 324.43K Volumen (24H) $ 7.38K$ 7.38K $ 7.38K Cap. de mercado totalmente diluida $ 8.64M$ 8.64M $ 8.64M Suministro de Circulación 37.43K 37.43K 37.43K Suministro total 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Wrapped Zano es de $ 324.43K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 7.38K. El suministro circulante de WZANO es de 37.43K, con un suministro total de 1000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 8.64M.