Buy CryptoMarketsSpotFuturesKORUEarnEvent Center
More
$1,000,000 TradFi Gala
Regístrate

Principales tokens de Ecosistema Unichain por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Ecosistema Unichain. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00076
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 74.86B
$ 56.90M
2
Hyperliquid
Hyperliquid
HYPE
$ 55.11
+0.49%
-0.40%
-2.12%
$ 13.90B
$ 9.04K
3
Wrapped stETH
Wrapped stETH
WSTETH
$ 2,342.62
-0.13%
+0.01%
-1.03%
$ 8.70B
$ 6.11M
4
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,775.92
-0.19%
-0.43%
-1.75%
$ 7.43B
$ 7.35
5
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.744
-0.33%
+2.86%
+6.11%
$ 5.71B
$ 117.34K
6
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.999007
0.00%
0.00%
+0.01%
$ 4.06B
$ 64.72M
7
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,081.81
+0.80%
+1.57%
-0.37%
$ 3.41B
$ 0.02
8
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.594
0.00%
-4.48%
-6.66%
$ 2.35B
$ 145.73K
9
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,023.99
-0.29%
+0.01%
-1.24%
$ 867.91M
$ 26.09K
10
Rocket Pool ETH
Rocket Pool ETH
RETH
$ 2,204.54
-0.21%
+0.01%
-1.21%
$ 706.28M
$ 614.40K
11
Jupiter
Jupiter
JUP
$ 0.1739
+0.51%
-2.38%
-5.51%
$ 586.04M
$ 1.11M
12
Kraken Wrapped BTC
Kraken Wrapped BTC
KBTC
$ 63,665
-0.27%
-0.00%
-1.72%
$ 460.20M
$ 367.05K
13
Bonk
Bonk
BONK
$ 0.000002286
-1.24%
-1.15%
-17.58%
$ 203.44M
$ 170.05B
14
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 63,500
-0.14%
0.00%
-1.46%
$ 189.49M
$ 386.85
15
dogwifhat sol
dogwifhat sol
WIF
$ 0.1391
-0.78%
-1.28%
-1.42%
$ 138.94M
$ 1.96M
16
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0.08358
-0.25%
+0.75%
+0.10%
$ 117.95M
$ 672.92K
17
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999659
+0.05%
0.00%
0.00%
$ 111.53M
$ 2.22M
18
Renzo Restaked ETH
Renzo Restaked ETH
EZETH
$ 2,038.67
-0.25%
+0.01%
-1.10%
$ 86.67M
$ 28.68K
19
Wrapped Savings rUSD
Wrapped Savings rUSD
WSRUSD
$ 1.093
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 55.11M
--
20
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62,482
0.00%
--
0.00%
$ 50.03M
$ 127.66
21
Venus
Venus
XVS
$ 2.7104
-0.23%
+0.15%
+0.67%
$ 44.55M
$ 20.25K
22
Wrapped XPL
Wrapped XPL
WXPL
$ 0.077169
-0.09%
-0.05%
+4.54%
$ 36.44M
$ 1.29M
23
Euler Finance
Euler Finance
EUL
$ 1.11
+0.04%
-9.56%
-16.92%
$ 26.59M
$ 57.26K
24
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.303322
-0.27%
-0.03%
+4.33%
$ 16.26M
$ 137.07K
25
ORA Coin
ORA Coin
ORA
$ 0.00672435
+39.21%
-0.14%
-1.66%
$ 2.24M
$ 2.94
26
RigoBlock
RigoBlock
GRG
$ 0.284738
-0.19%
--
-5.73%
$ 2.16M
$ 23.25
27
OpenUSDT
OpenUSDT
OUSDT
$ 0.999008
0.00%
0.00%
0.00%
$ 794.16K
$ 536.82K
28
Reservoir rUSD
Reservoir rUSD
RUSD
$ 0.993964
-0.27%
0.00%
-0.90%
$ 349.44K
$ 157.11
29
Hooffather
Hooffather
HOOF
$ 1.05111E-7
0.00%
+0.60%
-0.23%
$ 10.51K
--

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Ecosistema Unichain y por qué son populares?
Los tokens de Ecosistema Unichain representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 29 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $124.12B.
¿Cuál es el token de Ecosistema Unichain con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Ecosistema Unichain rastreados en MEXC, LINK ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 2.86% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Ecosistema Unichain están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 29 tokens de Ecosistema Unichain, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. USDC, HYPE, WSTETH se encuentra entre los tokens populares de Ecosistema Unichain. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Ecosistema Unichain?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Ecosistema Unichain es de aproximadamente $124.12B. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Ecosistema Unichain, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.