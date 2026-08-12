Precio de Kaskad hoy

El precio actual de Kaskad (KSKD) hoy es € 0.001402, con una variación del 1.22% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KSKD a EUR es € 0.001402 por KSKD.

Kaskad actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- KSKD. Durante las últimas 24 horas, KSKD cotiza entre € 0.001383 (bajo) y € 0.001404 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, KSKD experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de -1.55% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 32.43K.

Información del mercado de Kaskad (KSKD)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 32.43K€ 32.43K € 32.43K Cap. de mercado totalmente diluida € 1.40M€ 1.40M € 1.40M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública IGRA

La capitalización de mercado actual de Kaskad es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 32.43K. El suministro circulante de KSKD es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 1.40M.