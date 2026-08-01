Precio de Wrapped Telos hoy

El precio actual de Wrapped Telos (WTLOS) hoy es $ 0.02862277, con una variación del 0.02% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WTLOS a USD es $ 0.02862277 por WTLOS.

Wrapped Telos actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,178,698, con un suministro circulante de 41.18M WTLOS. Durante las últimas 24 horas, WTLOS cotiza entre $ 0.02376751 (bajo) y $ 0.02869484 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.622416, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, WTLOS experimentó un cambio de +0.58% en la última hora y de +14.46% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 119.28.

Información del mercado de Wrapped Telos (WTLOS)

Cap de mercado $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M Volumen (24H) $ 119.28$ 119.28 $ 119.28 Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.18M$ 1.18M $ 1.18M Suministro de Circulación 41.18M 41.18M 41.18M Suministro total 41,179,913.67674453 41,179,913.67674453 41,179,913.67674453

La capitalización de mercado actual de Wrapped Telos es de $ 1.18M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 119.28. El suministro circulante de WTLOS es de 41.18M, con un suministro total de 41179913.67674453. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.18M.