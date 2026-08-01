Precio de Wrapped Moonbeam hoy

El precio actual de Wrapped Moonbeam (WGLMR) hoy es $ 0.00756307, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WGLMR a USD es $ 0.00756307 por WGLMR.

Wrapped Moonbeam actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 52,516, con un suministro circulante de 6.94M WGLMR. Durante las últimas 24 horas, WGLMR cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 5.91, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00653331.

En el corto plazo, WGLMR experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 13.88.

Información del mercado de Wrapped Moonbeam (WGLMR)

Cap de mercado $ 52.52K$ 52.52K $ 52.52K Volumen (24H) $ 13.88$ 13.88 $ 13.88 Cap. de mercado totalmente diluida $ 52.52K$ 52.52K $ 52.52K Suministro de Circulación 6.94M 6.94M 6.94M Suministro total 6,943,738.122701373 6,943,738.122701373 6,943,738.122701373

La capitalización de mercado actual de Wrapped Moonbeam es de $ 52.52K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 13.88. El suministro circulante de WGLMR es de 6.94M, con un suministro total de 6943738.122701373. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 52.52K.