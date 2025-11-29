Precio de Wrapped Aave Base WETH hoy

El precio actual de Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH) hoy es $ 3,103.26, con una variación del 2.42% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WABASWETH a USD es $ 3,103.26 por WABASWETH.

Wrapped Aave Base WETH actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 596,661, con un suministro circulante de 192.12 WABASWETH. Durante las últimas 24 horas, WABASWETH cotiza entre $ 3,103.16 (bajo) y $ 3,203.32 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 7,104.16, mientras que el mínimo histórico fue $ 2,752.38.

En el corto plazo, WABASWETH experimentó un cambio de -0.01% en la última hora y de +10.25% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Wrapped Aave Base WETH (WABASWETH)

Cap de mercado $ 596.66K$ 596.66K $ 596.66K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 596.66K$ 596.66K $ 596.66K Suministro de Circulación 192.12 192.12 192.12 Suministro total 192.1196882643667 192.1196882643667 192.1196882643667

