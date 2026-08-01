Precio de AIVIVE hoy

El precio actual de AIVIVE (AVV) hoy es € 0.009304, con una variación del 0.01% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de AVV a EUR es € 0.009304 por AVV.

AIVIVE actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- AVV. Durante las últimas 24 horas, AVV cotiza entre € 0.009071 (bajo) y € 0.00933 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, AVV experimentó un cambio de +0.02% en la última hora y de +0.96% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 80.77K.

Información del mercado de AIVIVE (AVV)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 80.77K€ 80.77K € 80.77K Cap. de mercado totalmente diluida € 93.04M€ 93.04M € 93.04M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain pública SOL

La capitalización de mercado actual de AIVIVE es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 80.77K. El suministro circulante de AVV es de --, con un suministro total de 10000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 93.04M.