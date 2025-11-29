Precio de Wrapped 0G hoy

El precio actual de Wrapped 0G (W0G) hoy es $ 1.22, con una variación del 1.40% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de W0G a USD es $ 1.22 por W0G.

Wrapped 0G actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 14,829,551, con un suministro circulante de 12.14M W0G. Durante las últimas 24 horas, W0G cotiza entre $ 1.19 (bajo) y $ 1.24 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 3.31, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.94681.

En el corto plazo, W0G experimentó un cambio de -0.80% en la última hora y de -1.92% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Wrapped 0G (W0G)

Cap de mercado $ 14.83M$ 14.83M $ 14.83M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 14.83M$ 14.83M $ 14.83M Suministro de Circulación 12.14M 12.14M 12.14M Suministro total 12,139,349.0 12,139,349.0 12,139,349.0

La capitalización de mercado actual de Wrapped 0G es de $ 14.83M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de W0G es de 12.14M, con un suministro total de 12139349.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 14.83M.