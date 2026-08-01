Precio de Woon hoy

El precio actual de Woon (WOON) hoy es $ 0, con una variación del 0.22% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WOON a USD es $ 0 por WOON.

Woon actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 437,185, con un suministro circulante de 100.00B WOON. Durante las últimas 24 horas, WOON cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, WOON experimentó un cambio de +0.05% en la última hora y de +3.98% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Woon (WOON)

Cap de mercado $ 437.19K$ 437.19K $ 437.19K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 437.19K$ 437.19K $ 437.19K Suministro de Circulación 100.00B 100.00B 100.00B Suministro total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Woon es de $ 437.19K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de WOON es de 100.00B, con un suministro total de 100000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 437.19K.