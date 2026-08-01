Precio de Wombat Exchange hoy

El precio actual de Wombat Exchange (WOM) hoy es $ 0, con una variación del 27.81% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WOM a USD es $ 0 por WOM.

Wombat Exchange actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 109,020, con un suministro circulante de 195.77M WOM. Durante las últimas 24 horas, WOM cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.084, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, WOM experimentó un cambio de -3.29% en la última hora y de -1.86% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 6.71K.

Información del mercado de Wombat Exchange (WOM)

Cap de mercado $ 109.02K$ 109.02K $ 109.02K Volumen (24H) $ 6.71K$ 6.71K $ 6.71K Cap. de mercado totalmente diluida $ 556.89K$ 556.89K $ 556.89K Suministro de Circulación 195.77M 195.77M 195.77M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Wombat Exchange es de $ 109.02K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 6.71K. El suministro circulante de WOM es de 195.77M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 556.89K.