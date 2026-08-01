Precio de Wolfies hoy

El precio actual de Wolfies (PACK) hoy es $ 0, con una variación del 0.49% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PACK a USD es $ 0 por PACK.

Wolfies actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 852,785, con un suministro circulante de 11.12B PACK. Durante las últimas 24 horas, PACK cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, PACK experimentó un cambio de -0.17% en la última hora y de -0.87% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Wolfies (PACK)

Cap de mercado $ 852.79K$ 852.79K $ 852.79K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 852.79K$ 852.79K $ 852.79K Suministro de Circulación 11.12B 11.12B 11.12B Suministro total 11,122,056,910.65028 11,122,056,910.65028 11,122,056,910.65028

La capitalización de mercado actual de Wolfies es de $ 852.79K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de PACK es de 11.12B, con un suministro total de 11122056910.65028. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 852.79K.