Precio de Wasabot hoy

El precio actual de Wasabot (BOT) hoy es $ 0, con una variación del 14.35% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BOT a USD es $ 0 por BOT.

Wasabot actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 573,733, con un suministro circulante de 427.10M BOT. Durante las últimas 24 horas, BOT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00707837, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BOT experimentó un cambio de +0.53% en la última hora y de +5.70% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 2.29.

Información del mercado de Wasabot (BOT)

Cap de mercado $ 573.73K$ 573.73K $ 573.73K Volumen (24H) $ 2.29$ 2.29 $ 2.29 Cap. de mercado totalmente diluida $ 618.85K$ 618.85K $ 618.85K Suministro de Circulación 427.10M 427.10M 427.10M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Wasabot es de $ 573.73K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 2.29. El suministro circulante de BOT es de 427.10M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 618.85K.