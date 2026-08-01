Precio de Vexor Terminal hoy

El precio actual de Vexor Terminal (VT) hoy es $ 0, con una variación del 1.52% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VT a USD es $ 0 por VT.

Vexor Terminal actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 21,208, con un suministro circulante de 100.00B VT. Durante las últimas 24 horas, VT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, VT experimentó un cambio de +0.16% en la última hora y de +1.13% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Vexor Terminal (VT)

Cap de mercado $ 21.21K$ 21.21K $ 21.21K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 21.21K$ 21.21K $ 21.21K Suministro de Circulación 100.00B 100.00B 100.00B Suministro total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Vexor Terminal es de $ 21.21K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de VT es de 100.00B, con un suministro total de 100000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 21.21K.