Precio de Vertex Privacy hoy

El precio actual de Vertex Privacy (VERTEX) hoy es $ 0, con una variación del 0.14% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VERTEX a USD es $ 0 por VERTEX.

Vertex Privacy actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 15,175.17, con un suministro circulante de 912.00M VERTEX. Durante las últimas 24 horas, VERTEX cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, VERTEX experimentó un cambio de +0.08% en la última hora y de -0.53% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Vertex Privacy (VERTEX)

Cap de mercado $ 15.18K$ 15.18K $ 15.18K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 15.18K$ 15.18K $ 15.18K Suministro de Circulación 912.00M 912.00M 912.00M Suministro total 912,004,414.3101109 912,004,414.3101109 912,004,414.3101109

La capitalización de mercado actual de Vertex Privacy es de $ 15.18K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de VERTEX es de 912.00M, con un suministro total de 912004414.3101109. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 15.18K.