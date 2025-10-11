Información del precio (USD) de VEIL (VEIL)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0.510369$ 0.510369 $ 0.510369 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) -- Cambio de Precio (1D) -- Cambio de Precio (7D) +0.12% Cambio de Precio (7D) +0.12%

El precio en tiempo real de VEIL (VEIL) es de $0.00157567. Durante las últimas 24 horas, VEIL se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de VEIL es de $ 0.510369, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, VEIL ha cambiado en un -- en la última hora, -- en 24 horas y +0.12% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de VEIL (VEIL)

Cap de mercado $ 235.81K$ 235.81K $ 235.81K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 274.49K$ 274.49K $ 274.49K Suministro de Circulación 150.00M 150.00M 150.00M Suministro total 174,207,602.9835844 174,207,602.9835844 174,207,602.9835844

La capitalización de mercado actual de VEIL es de $ 235.81K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de VEIL es de 150.00M, con un suministro total de 174207602.9835844. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 274.49K.