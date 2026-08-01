Precio de VEE hoy

El precio actual de VEE (VEE) hoy es $ 0, con una variación del 1.18% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VEE a USD es $ 0 por VEE.

VEE actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 220,154, con un suministro circulante de 6.62B VEE. Durante las últimas 24 horas, VEE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, VEE experimentó un cambio de +0.03% en la última hora y de +0.66% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de VEE (VEE)

Cap de mercado $ 220.15K$ 220.15K $ 220.15K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 220.15K$ 220.15K $ 220.15K Suministro de Circulación 6.62B 6.62B 6.62B Suministro total 6,620,441,141.355999 6,620,441,141.355999 6,620,441,141.355999

La capitalización de mercado actual de VEE es de $ 220.15K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de VEE es de 6.62B, con un suministro total de 6620441141.355999. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 220.15K.