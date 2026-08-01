Precio de Valora hoy

El precio actual de Valora (VALORA) hoy es $ 0, con una variación del 1.09% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VALORA a USD es $ 0 por VALORA.

Valora actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 23,476, con un suministro circulante de 903.72M VALORA. Durante las últimas 24 horas, VALORA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, VALORA experimentó un cambio de +0.13% en la última hora y de +14.05% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Valora (VALORA)

Cap de mercado $ 23.48K$ 23.48K $ 23.48K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 25.86K$ 25.86K $ 25.86K Suministro de Circulación 903.72M 903.72M 903.72M Suministro total 995,381,707.600036 995,381,707.600036 995,381,707.600036

La capitalización de mercado actual de Valora es de $ 23.48K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de VALORA es de 903.72M, con un suministro total de 995381707.600036. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 25.86K.