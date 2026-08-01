Precio de VALOR hoy

El precio actual de VALOR (VALOR) hoy es $ 0, con una variación del 4.40% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VALOR a USD es $ 0 por VALOR.

VALOR actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 44,986, con un suministro circulante de 999.91M VALOR. Durante las últimas 24 horas, VALOR cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01499322, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, VALOR experimentó un cambio de +0.00% en la última hora y de +0.66% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de VALOR (VALOR)

Cap de mercado $ 44.99K$ 44.99K $ 44.99K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 44.99K$ 44.99K $ 44.99K Suministro de Circulación 999.91M 999.91M 999.91M Suministro total 999,908,276.870306 999,908,276.870306 999,908,276.870306

La capitalización de mercado actual de VALOR es de $ 44.99K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de VALOR es de 999.91M, con un suministro total de 999908276.870306. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 44.99K.