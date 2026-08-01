Precio de USDKG hoy

El precio actual de USDKG (USDKG) hoy es $ 1.0, con una variación del 0.04% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de USDKG a USD es $ 1.0 por USDKG.

USDKG actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 50,005,489, con un suministro circulante de 50.00M USDKG. Durante las últimas 24 horas, USDKG cotiza entre $ 1.0 (bajo) y $ 1.001 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.021, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.992226.

En el corto plazo, USDKG experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de -0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.42K.

Información del mercado de USDKG (USDKG)

Cap de mercado $ 50.01M$ 50.01M $ 50.01M Volumen (24H) $ 1.42K$ 1.42K $ 1.42K Cap. de mercado totalmente diluida $ 50.01M$ 50.01M $ 50.01M Suministro de Circulación 50.00M 50.00M 50.00M Suministro total 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

La capitalización de mercado actual de USDKG es de $ 50.01M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.42K. El suministro circulante de USDKG es de 50.00M, con un suministro total de 50000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 50.01M.