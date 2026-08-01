Precio de UpScalp hoy

El precio actual de UpScalp (UPSCALP) hoy es $ 0, con una variación del 10.08% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de UPSCALP a USD es $ 0 por UPSCALP.

UpScalp actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 53,465, con un suministro circulante de 896.86M UPSCALP. Durante las últimas 24 horas, UPSCALP cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, UPSCALP experimentó un cambio de +0.13% en la última hora y de +9.91% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de UpScalp (UPSCALP)

Cap de mercado $ 53.47K$ 53.47K $ 53.47K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 59.61K$ 59.61K $ 59.61K Suministro de Circulación 896.86M 896.86M 896.86M Suministro total 999,856,142.492766 999,856,142.492766 999,856,142.492766

La capitalización de mercado actual de UpScalp es de $ 53.47K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de UPSCALP es de 896.86M, con un suministro total de 999856142.492766. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 59.61K.