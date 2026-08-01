Precio de Until hoy

El precio actual de Until (UNTIL) hoy es $ 0, con una variación del 2.27% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de UNTIL a USD es $ 0 por UNTIL.

Until actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 11,800.87, con un suministro circulante de 297.10M UNTIL. Durante las últimas 24 horas, UNTIL cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.02046763, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, UNTIL experimentó un cambio de +0.13% en la última hora y de +4.05% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Until (UNTIL)

Cap de mercado $ 11.80K$ 11.80K $ 11.80K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 39.61K$ 39.61K $ 39.61K Suministro de Circulación 297.10M 297.10M 297.10M Suministro total 997,096,663.025014 997,096,663.025014 997,096,663.025014

La capitalización de mercado actual de Until es de $ 11.80K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de UNTIL es de 297.10M, con un suministro total de 997096663.025014. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 39.61K.