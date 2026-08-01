Precio de Unicorn Pegasus (UNIPEG)
El precio actual de Unicorn Pegasus (UNIPEG) hoy es $ 0, con una variación del 18.57% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de UNIPEG a USD es $ 0 por UNIPEG.
Unicorn Pegasus actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 198,860, con un suministro circulante de 1.00B UNIPEG. Durante las últimas 24 horas, UNIPEG cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.
En el corto plazo, UNIPEG experimentó un cambio de -3.07% en la última hora y de -- en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 86.98K.
La capitalización de mercado actual de Unicorn Pegasus es de $ 198.86K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 86.98K. El suministro circulante de UNIPEG es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 198.86K.
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Durante el día de hoy, el cambio de precio de Unicorn Pegasus a USD fue de $ 0.
En los últimos 30 días, el cambio de precio de Unicorn Pegasus a USD fue de $ 0.
En los últimos 60 días, el cambio de precio de Unicorn Pegasus a USD fue de $ 0.
En los últimos 90 días, el cambio de precio de Unicorn Pegasus a USD fue de $ 0.
|Período
|Cambio (USD)
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|30 Días
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|60 Días
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|90 Días
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Para 2040, el precio de Unicorn Pegasus podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de $ --.
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¿Cuál es el precio actual de Unicorn Pegasus?
Unicorn Pegasus se cotiza a €, experimentando un movimiento de precios del -18.57% en las últimas 24 horas. Esta cifra refleja los precios en tiempo real agregados desde intercambios globales.
¿Cómo se compara el precio de hoy con niveles históricos?
El ATH de Unicorn Pegasus es €, mientras que el ATL es €. Comparar el precio actual con estos niveles puede ayudar a los inversores a evaluar el potencial a largo plazo y los ciclos de crecimiento previos.
¿Cuál es la valoración general de UNIPEG hoy?
La capitalización de mercado se sitúa en €169207.4702531700000, colocando al activo en el puesto #4730 entre todas las criptomonedas.
¿Qué tan activa es la participación en el mercado de Unicorn Pegasus?
El activo ha generado €-- en volumen de operaciones en 24 horas, lo que muestra con qué frecuencia los traders están interactuando con UNIPEG.
¿Cuál es la oferta circulante y por qué es importante?
Con 1000000000.0 tokens actualmente en circulación, la dinámica de la oferta influye en la escasez, las tasas de inflación y las tendencias de valoración a largo plazo.
¿En qué categoría se encuentra Unicorn Pegasus?
Unicorn Pegasus forma parte de la clasificación Robinhood Ecosystem,Pools Launchpad, que lo agrupa con otros activos que comparten utilidades o roles ecosistémicos similares.
¿Cómo impacta -- en la propuesta de valor de UNIPEG?
Operar en la red -- permite a UNIPEG aprovechar velocidades específicas de transacción, tarifas, modelos de seguridad y funcionalidades de contratos inteligentes, lo que contribuye a su adopción general.
|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
|Información
|02-11 14:20:00
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|Actualizaciones de la Industria
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|02-04 00:48:00
|Actualizaciones de la Industria
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|02-01 01:12:00
|Actualizaciones de la Industria
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|01-28 07:44:00
|Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally
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