Precio de Unicorn Pegasus hoy

El precio actual de Unicorn Pegasus (UNIPEG) hoy es $ 0, con una variación del 18.57% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de UNIPEG a USD es $ 0 por UNIPEG.

Unicorn Pegasus actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 198,860, con un suministro circulante de 1.00B UNIPEG. Durante las últimas 24 horas, UNIPEG cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, UNIPEG experimentó un cambio de -3.07% en la última hora y de -- en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 86.98K.

Información del mercado de Unicorn Pegasus (UNIPEG)

Cap de mercado $ 198.86K$ 198.86K $ 198.86K Volumen (24H) $ 86.98K$ 86.98K $ 86.98K Cap. de mercado totalmente diluida $ 198.86K$ 198.86K $ 198.86K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Unicorn Pegasus es de $ 198.86K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 86.98K. El suministro circulante de UNIPEG es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 198.86K.