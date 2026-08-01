Precio de UBXS hoy

El precio actual de UBXS (UBXS) hoy es $ 0, con una variación del 0.04% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de UBXS a USD es $ 0 por UBXS.

UBXS actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 38,697, con un suministro circulante de 82.90M UBXS. Durante las últimas 24 horas, UBXS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.618556, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, UBXS experimentó un cambio de +0.09% en la última hora y de +2.30% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 15.19.

Información del mercado de UBXS (UBXS)

Cap de mercado $ 38.70K$ 38.70K $ 38.70K Volumen (24H) $ 15.19$ 15.19 $ 15.19 Cap. de mercado totalmente diluida $ 38.70K$ 38.70K $ 38.70K Suministro de Circulación 82.90M 82.90M 82.90M Suministro total 82,899,945.585841 82,899,945.585841 82,899,945.585841

La capitalización de mercado actual de UBXS es de $ 38.70K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 15.19. El suministro circulante de UBXS es de 82.90M, con un suministro total de 82899945.585841. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 38.70K.