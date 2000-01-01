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Principales tokens de Bienes raíces tokenizados por capitalización de mercado

Explora las criptomonedas con mejor rendimiento en el mercado en este sector: Bienes raíces tokenizados. Las criptomonedas que aparecen a continuación están clasificadas por capitalización de mercado, lo que te permite seguir fácilmente tendencias del mercado y descubrir oportunidades de inversión.

#
Moneda
Precio
Últimos 7 días
Acción
1
RealLink
RealLink
REAL
$ 0,07392
-0,22%
-1,32%
-3,05%
$ 101,47M
$ 2,74M
2
Reental
Reental
RNT
$ 0,274044
-0,14%
+0,04%
-0,23%
$ 37,86M
$ 8,36K
3
Propy
Propy
PRO
$ 0,344
-0,35%
+0,55%
-3,17%
$ 34,50M
$ 155,91K
4
ELYSIA
ELYSIA
EL
$ 0,001071
-0,19%
+0,95%
-0,47%
$ 5,23M
$ 189,61M
5
RealToken Ecosystem Governance
RealToken Ecosystem Governance
REG
$ 0,00575296
0,00%
--
-56,02%
$ 2,89M
$ 16,35
6
Allo
Allo
RWA
$ 0,001188
-0,08%
+2,32%
+4,21%
$ 2,14M
$ 44,97M
7
Parcl
Parcl
PRCL
$ 0,00517
-0,38%
-7,33%
-13,67%
$ 2,14M
$ 1,81M
8
Propbase
Propbase
PROPS
$ 0,003459
0,00%
+3,99%
+1,88%
$ 1,70M
$ 59,78M
9
Blocksquare Token
Blocksquare Token
BST
$ 0,01276
-0,16%
-2,45%
-5,78%
$ 781,95K
$ 2,18M
10
EstateX
EstateX
ESX
$ 0,00037
+1,37%
-9,98%
+55,46%
$ 351,09K
$ 9,01M
11
Home3
Home3
HTS
$ 0,0038393
-0,23%
-0,10%
-6,60%
$ 343,14K
$ 3,90K
12
Sabai Protocol
Sabai Protocol
SABAI
$ 0,00051123
0,00%
--
-14,57%
$ 285,18K
$ 2,93
13
LEOX
LEOX
LEOX
$ 0,00426951
0,00%
--
+0,73%
$ 216,35K
$ 12,87
14
Hifi Finance
Hifi Finance
HIFI
$ 0,00135848
+0,20%
-0,01%
-4,96%
$ 187,73K
$ 19,28
15
LandX Governance Token
LandX Governance Token
LNDX
$ 0,01379798
0,00%
0,00%
-4,95%
$ 182,46K
$ 8,94K
16
Lympid
Lympid
LYP
$ 0,00295447
-0,03%
0,00%
-0,65%
$ 113,25K
$ 1,06K
17
GCoin
GCoin
GC
$ 0,00063522
0,00%
0,00%
-19,16%
$ 63,52K
$ 132,32
18
Rkey
Rkey
RKEY
$ 0,00011391
0,00%
--
+5,57%
$ 61,11K
$ 38,57
19
UBXS
UBXS
UBXS
$ 0,00046659
-0,39%
--
+2,36%
$ 38,68K
$ 27,97
20
Rentberry
Rentberry
BERRY
$ 0,00011008
0,00%
--
0,00%
$ 33,19K
$ 5,50
21
Rentible
Rentible
RNB
$ 0,00278638
0,00%
--
0,00%
$ 27,86K
$ 38,06
22
RealEstateMetaverse
RealEstateMetaverse
REM
$ 0,000846
+0,36%
-1,86%
-6,01%
--
$ 10,89M
23
IMO Invest
IMO Invest
IMO
$ 0,4068
0,00%
-0,37%
-0,76%
--
$ 38,73K

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los tokens de Bienes raíces tokenizados y por qué son populares?
Los tokens de Bienes raíces tokenizados representan un grupo de proyectos de criptomonedas centrados en un tema o tecnología compartida. Esta categoría ha atraído una atención significativa por parte de los operadores, con 23 tokens que actualmente se rastrean en MEXC y una capitalización de mercado combinada de $190.61M.
¿Cuál es el token de Bienes raíces tokenizados con el mejor rendimiento en este momento?
Entre los tokens de Bienes raíces tokenizados rastreados en MEXC, PROPS ha mostrado el mejor desempeño reciente con un cambio de precio de 3.99% en las últimas 24 horas. Los datos de rendimiento se actualizan en tiempo real y pueden variar según las condiciones del mercado.
¿Cuántos tokens de Bienes raíces tokenizados están listados en MEXC?
MEXC actualmente realiza un seguimiento de 23 tokens de Bienes raíces tokenizados, que abarcan tanto proyectos negociables como proyectos de prelistado. REAL, RNT, PRO se encuentra entre los tokens populares de Bienes raíces tokenizados. Regularmente se añaden nuevos tokens a medida que la categoría evoluciona.
¿Cuál es la capitalización de mercado total de la categoría Bienes raíces tokenizados?
La capitalización de mercado combinada de todos los tokens de la categoría Bienes raíces tokenizados es de aproximadamente $190.61M. Esta cifra refleja el valor agregado de la categoría y está sujeta a las fluctuaciones del mercado en tiempo real.

Aviso legal

La inclusión de activos digitales en el sector Bienes raíces tokenizados, junto con las reglas de clasificación y los datos de mercado, proviene de terceros independientes. La inclusión de un token en esta categoría no constituye un respaldo, una garantía ni una recomendación de inversión por parte de MEXC. Todo el contenido es meramente informativo. Los precios de las criptomonedas están sujetos a fluctuaciones del mercado; te recomendamos que realices tu propia investigación y operes con precaución.