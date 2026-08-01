Precio de TrustFi Network hoy

El precio actual de TrustFi Network (TFI) hoy es $ 0.00223245, con una variación del 0.42% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TFI a USD es $ 0.00223245 por TFI.

TrustFi Network actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 220,478, con un suministro circulante de 49.88M TFI. Durante las últimas 24 horas, TFI cotiza entre $ 0.00222191 (bajo) y $ 0.00224952 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.523648, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00208477.

En el corto plazo, TFI experimentó un cambio de +0.04% en la última hora y de +1.70% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 59.66.

Información del mercado de TrustFi Network (TFI)

Cap de mercado $ 220.48K$ 220.48K $ 220.48K Volumen (24H) $ 59.66$ 59.66 $ 59.66 Cap. de mercado totalmente diluida $ 223.26K$ 223.26K $ 223.26K Suministro de Circulación 49.88M 49.88M 49.88M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de TrustFi Network es de $ 220.48K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 59.66. El suministro circulante de TFI es de 49.88M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 223.26K.