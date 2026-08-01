Precio de TOMI hoy

El precio actual de TOMI (TOMI) hoy es $ 0.0, con una variación del 44.10% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TOMI a USD es $ 0.0 por TOMI.

TOMI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,767,252, con un suministro circulante de 6,304,745,306,862.73T TOMI. Durante las últimas 24 horas, TOMI cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 6.59, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.0.

En el corto plazo, TOMI experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de +44.71% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 138.95.

Información del mercado de TOMI (TOMI)

Cap de mercado $ 1.77M$ 1.77M $ 1.77M Volumen (24H) $ 138.95$ 138.95 $ 138.95 Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.77M$ 1.77M $ 1.77M Suministro de Circulación 6,304,745,306,862.73T 6,304,745,306,862.73T 6,304,745,306,862.73T Suministro total 6.304745306862731e+24 6.304745306862731e+24 6.304745306862731e+24

La capitalización de mercado actual de TOMI es de $ 1.77M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 138.95. El suministro circulante de TOMI es de 6,304,745,306,862.73T, con un suministro total de 6.304745306862731e+24. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.77M.