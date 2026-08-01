Precio de The Dons hoy

El precio actual de The Dons (DONS) hoy es $ 0, con una variación del 0.84% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DONS a USD es $ 0 por DONS.

The Dons actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 127,700, con un suministro circulante de 10.00B DONS. Durante las últimas 24 horas, DONS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00123335, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, DONS experimentó un cambio de -0.02% en la última hora y de +1.83% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de The Dons (DONS)

Cap de mercado $ 127.70K$ 127.70K $ 127.70K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 127.70K$ 127.70K $ 127.70K Suministro de Circulación 10.00B 10.00B 10.00B Suministro total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de The Dons es de $ 127.70K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DONS es de 10.00B, con un suministro total de 10000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 127.70K.