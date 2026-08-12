Precio de SUI Agents hoy

El precio actual de SUI Agents (SUIAI) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SUIAI a USD es $ 0 por SUIAI.

SUI Agents actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 14,731.93, con un suministro circulante de 66.79M SUIAI. Durante las últimas 24 horas, SUIAI cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.375199, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SUIAI experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 5.08.

Información del mercado de SUI Agents (SUIAI)

Cap de mercado $ 14.73K$ 14.73K $ 14.73K Volumen (24H) $ 5.08$ 5.08 $ 5.08 Cap. de mercado totalmente diluida $ 14.73K$ 14.73K $ 14.73K Suministro de Circulación 66.79M 66.79M 66.79M Suministro total 66,785,500.0 66,785,500.0 66,785,500.0

La capitalización de mercado actual de SUI Agents es de $ 14.73K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 5.08. El suministro circulante de SUIAI es de 66.79M, con un suministro total de 66785500.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 14.73K.